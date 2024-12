Um homem, de 56 anos, foi encontrado morto com sinais de violência e parte do corpo carbonizado nessa segunda-feira (9/12), às margens da MG-040, no bairro Águas Claras, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados com arame, marcas de carbonização pelo corpo, um cinto de calça entrelaçado no pescoço e uma camisa na boca.





Além disso, documentos e um celular queimados foram localizados nas costas do homem, que ainda tinha “coquinhos” colocados entre as nádegas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o homem foi morto em outro local e o corpo foi abandonado na rodovia.





Familiares da vítima, que moram em Bonfim, reconheceram o homem. De acordo com a sobrinha dele, a vítima não era usuário de drogas, bebidas alcoólicas e não tinha envolvimento com o crime.





Ainda segundo a família, o homem tinha relacionamentos com muitas mulheres.

O caso será investigado. Até o momento, ninguém foi preso.