Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi morto a facadas em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (9/12). O corpo foi encontrado pela Polícia Militar dentro de um carro, um HB20, no Bairro Estância Serra Verde. Ele foi vítima de roubo e não tinha passagem pela polícia.

De acordo com a corporação, a vítima resistiu à abordagem criminosa e entrou em luta corporal com o agressor, sendo esfaqueada. Os policiais contabilizaram cerca de seis perfurações no corpo do motorista, que foi atingido nas regiões do abdômen e tórax. O suspeito fugiu levando o celular e a chave do veículo.

Os policiais encontraram o corpo pela manhã em estado de 'rigidez cadavérica', indicando que o homicídio possa ter ocorrido há cerca de seis horas.

Os militares apreenderam na cena do crime uma faca suja de sangue. A perícia da Polícia Civil, como de praxe, também esteve no local e, após a conclusão dos trabalhos preliminares, liberou o corpo, que foi conduzido ao Instituto Médico-Legal (IML).

Até o fechamento desta publicação, ninguém havia sido preso. O caso segue em investigação.