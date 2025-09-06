Homem é preso suspeito de estuprar a própria mãe na Grande BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 49 anos foi preso, neste sábado (6/9), suspeito de estuprar a própria mãe, de 68, no Bairro Chácaras Santo Antônio Vila Bemge, em Betim, na Grande BH.





Segundo o boletim de ocorrência, quando os militares chegaram ao local encontraram várias pessoas dentro e fora da casa. Perceberam ainda alguém tentando fugir. Era o suspeito, que foi alcançado pelos policiais e detido.





A idosa estava deitada em uma cama de casal de um dos quartos, desacordada. O filho tinha a pele esfolada e o cabelo queimado. Perguntado pelos policiais, o homem contou que foi agredido e que uma mulher jogou álcool e colocou fogo nele, mas as chamas foram apagadas rapidamente.





Relato das testemunhas

Os policiais ouviram três testemunhas. Uma delas, neta da vítima, disse que foi avisada da ocorrência por telefone. Ela e a irmã foram até o local para saber se a idosa tinha melhorado, pois havia passado mal no dia anterior.





Quando chegaram ao local, estranharam que a porta do quarto da idosa estava fechada. Conseguiram forçar a entrada e viram mãe e filho deitados na cama. A idosa, no entanto, estava sob efeito de remédios tomados para controlar a pressão. As testemunhas gravaram a situação.





O homem foi retirado do local. A neta chamou a polícia e afirma que também já sofreu abuso do tio quando era menor. Ela ainda mostrou aos militares a medicação que a idosa havia tomado.





A vítima foi levada pelo Samu para a Maternidade de Betim, onde recebeu atendimento. O suspeito também precisou de atendimento em razão das queimaduras. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional de Betim, sob custódia policial.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima já teria registrado ocorrência contra o filho, em 2023, por agressão.