Mãe flagra homem ao lado da filha com calcinha abaixada; suspeito foi preso

A mulher estava com a filha pequena em confraternização e pouco antes do suposto crime, ela havia saído com uma amiga para comprarem bebidas alcoólicas

04/09/2025 17:24 - atualizado em 04/09/2025 17:38

Mãe flagra homem ao lado de filha com calcinha abaixada; suspeito foi preso
Mãe flagra homem ao lado de filha com calcinha abaixada; suspeito foi preso crédito: PCMG/Divulgação

Um Homem foi preso em Uberaba (MG), Triângulo Mineiro, sob suspeita de estupro de vulnerável. A vítima seria uma menina de 4 anos. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (3/9) e o crime teria ocorrido durante uma confraternização, no domingo passado (31/8).

A mãe relatou para a Polícia Militar (PMMG) que estava com a filha pequena em uma confraternização e, pouco antes do suposto crime, havia saído com uma amiga para comprarem bebidas alcoólicas deixando a criança sob cuidados de uma moradora da residência.

Ao retornar, cerca de meia hora depois, ela foi informada que a sua filha estava dormindo em um quarto. Mas, ao entrar no cômodo, segundo o relato da mãe, encontrou a filha com a calcinha abaixada e um homem ao lado. Questionado, o suspeito teria fugido do local.

A mulher então levou a filha, que estaria reclamando de dores na vagina, para casa.

Ainda conforme o registro policial, posteriormente a criança foi levada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), onde exames confirmaram lesões genitais.

