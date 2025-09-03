Assine
CRIME SEXUAL

Acusado de estupro em Minas é deportado dos EUA e preso em Confins

Crime sexual mais recente aconteceu em 2023, em Tarumirim, contra uma menina que, à época, tinha 13 anos. Ele também responde a outra ação penal por estupro

03/09/2025 22:47

Homem foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, no último dia 28 de agosto crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 20/12/2022

Um homem deportado dos Estados Unidos, acusado de estupro de vulnerável em Tarumirim (MG), no Vale do Rio Doce, foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH, no último dia 28 de agosto, informou nesta quarta-feira (3/9) o Ministério Público mineiro.

O crime foi praticado em maio de 2023 contra uma menina de 13 anos, o que resultou em denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça de Tarumirim.

Depois de ser acusado, ele fugiu para os EUA. Em 2024, a Justiça mineira decretou a prisão preventiva, e o MP pediu a inclusão do nome dele na Difusão Vermelha (alerta internacional da Interpol), o que possibilitou sua prisão nos EUA em 24 de julho daquele ano.

Depois de chegar ao Brasil, ele foi encaminhado ao presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ainda de acordo com o Ministério Público, o homem responde a outra ação penal, também por estupro. O crime ocorreu, segundo a denúncia do MP, em duas oportunidades, entre 2019 e 2020. Caso condenado nas duas ações penais, o homem pode pegar pena de até 25 anos de reclusão. Detalhes dos crimes sexuais não foram divulgados pelo Ministério Público.

Tópicos relacionados:

estupro eua minas-gerais

