Idoso é preso suspeito de passar a mão em duas crianças de 12 anos em clube

Um homem, de 61 anos, que presta serviços para o Clube Pica-Pau, em Araguari (MG), Triângulo Mineiro, foi preso no último fim de semana, acusado de ter tocado duas meninas de 12 anos, enquanto elas visitavam o local.



O crime teria sido cometido enquanto as vítimas subiam escadas para usarem um dos tobogãs do clube. O idoso teria se aproximado e passado a mão nas duas crianças, que estavam em meio a um grupo de amigas. A dúvida sobre um possível toque acidental ou um assédio real foi desfeita quando o homem repetiu o ato em uma segunda volta das meninas.

Com o acionamento da Polícia Militar, o suspeito foi conduzido pelo crime de estupro de vulnerável. A família já foi ouvida pela polícia por meio de escuta especializada.



O homem segue detido enquanto a investigação está em andamento.



Em nota, o Pica-Pau Country Club informou estar acompanhando o caso pelas autoridades, que adotou todas as medidas cabíveis e está prestando solidariedade às vítimas e aos familiares.

O homem foi identificado como auxiliar de serviços gerais no local.