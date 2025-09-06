Assine
overlay
Início Gerais
MORTE SUSPEITA

MG: polícia apreende armas, drogas e encontra corpo de homem baleado

Os militares prenderam um amigo da vítima, por porte ilegal de arma; ele estaria participando de uma possível retaliação a morte do amigo

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
06/09/2025 18:39

compartilhe

Siga no
x
Os militares apreenderam duas armas, munição, aparelhos celulares e drogas
Os militares apreenderam duas armas, munição, aparelhos celulares e drogas crédito: PMMG/Divulgação

O corpo de um homem de 32 anos, com marcas de tiros, foi encontrado pela Polícia Militar, em uma casa no Bairro Garcia, em Barão de Cocais, Região Central de Minas, nessa sexta-feira (5/9). Os militares apreenderam ainda duas armas, munição, três aparelhos celulares e drogas.


Durante diligências, militares localizaram, em um terreno próximo à casa, roupas possivelmente descartadas pelos suspeitos do homicídio, a arma usada no crime e um tambor enterrado com drogas. Imagens de câmeras de segurança mostraram a participação de quatro suspeitos na morte. Três deles fugiram em um veículo e um entrou por uma área de mata.

Leia Mais


Um amigo da vítima, de 25 anos, foi localizado no mesmo bairro com uma arma, levantando indícios, segundo a PM, de participar de uma possível retaliação ao homicídio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Os militares ainda tentam fazer rastreamento para identificar e prender os envolvidos no crime. Pelo menos um deles já foi identificado, de acordo com a PM. Informações podem ser repassadas através do números 181 e 190.

Tópicos relacionados:

homicidio minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay