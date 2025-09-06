MG: polícia apreende armas, drogas e encontra corpo de homem baleado
Os militares prenderam um amigo da vítima, por porte ilegal de arma; ele estaria participando de uma possível retaliação a morte do amigo
O corpo de um homem de 32 anos, com marcas de tiros, foi encontrado pela Polícia Militar, em uma casa no Bairro Garcia, em Barão de Cocais, Região Central de Minas, nessa sexta-feira (5/9). Os militares apreenderam ainda duas armas, munição, três aparelhos celulares e drogas.
Durante diligências, militares localizaram, em um terreno próximo à casa, roupas possivelmente descartadas pelos suspeitos do homicídio, a arma usada no crime e um tambor enterrado com drogas. Imagens de câmeras de segurança mostraram a participação de quatro suspeitos na morte. Três deles fugiram em um veículo e um entrou por uma área de mata.
Um amigo da vítima, de 25 anos, foi localizado no mesmo bairro com uma arma, levantando indícios, segundo a PM, de participar de uma possível retaliação ao homicídio.
Os militares ainda tentam fazer rastreamento para identificar e prender os envolvidos no crime. Pelo menos um deles já foi identificado, de acordo com a PM. Informações podem ser repassadas através do números 181 e 190.