Arsenal do crime é apreendido com traficante e menor no Vale do Aço

Uma pistola convertida em submetralhadora, três pistolas e uma pequena quantidade de drogas foram apreendidas em ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Coronel Fabriciano (MG), no Vale do Aço, na madrugada desse sábado (6/9).

A ação ocorreu em uma residência no Bairro Alipinho e resultou na prisão de um homem de 22 anos e na apreensão de um adolescente de 16.

No local, foram encontradas porções de crack e maconha, munições, R$ 409 em dinheiro e quatro armas de fogo. O valor do armamento no mercado ilegal é estimado em mais de R$ 25 mil.

O bairro fica em uma área residencial e operária de Coronel Fabriciano que, assim como outras na região do Vale do Aço, é palco de disputas por territórios de tráfico de drogas.

O suspeito preso, um homem de 22 anos com extensa ficha criminal por homicídio e tráfico, é apontado como o responsável pelo arsenal e pela distribuição de drogas, utilizando o adolescente de 16 anos como seu auxiliar.

Embora nenhuma facção específica tenha sido nomeada na ação, a quantidade e o tipo de armamento são característicos de grupos que buscam impor o controle territorial pela violência.

A ação policial foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas. Equipes do 58º Batalhão, do Batalhão Rotam e da Rocca foram mobilizadas para o endereço indicado.

“Durante a abordagem no imóvel, foram encontradas porções de pedras de crack, buchas de maconha, munições calibre 12, uma pistola calibre .765 carregada com quatro munições, pronta para uso, além de R$ 409 em espécie”, informou a Polícia Militar.

Ao ser capturado, o homem de 22 anos tentou subornar os militares, oferecendo três armas de fogo que estavam escondidas em outros locais em troca de sua liberdade.

A polícia fingiu aceitar a proposta e foi com o suspeito até os esconderijos, localizando o restante do arsenal, que estava distribuído em uma área de mata e em outras duas casas nos bairros Alipinho e Melo Viana.

Foram recolhidas três pistolas — duas de calibre .765 e uma de calibre .380, todas municiadas e prontas para uso — e uma pistola montada em kit de submetralhadora calibre .380.

A conversão em submetralhadora permite ao armamento um alto poder de fogo e capacidade de desferir rajadas, sendo usada por traficantes para confrontos com rivais e com a polícia.

A presença de munição calibre 12 sem uma arma correspondente sugere que o grupo pode possuir outras armas não localizadas ou atuar como fornecedor de munição.

As drogas encontradas, em pequenas porções, estavam prontas para a venda no varejo. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico, posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores e corrupção ativa, sendo encaminhado com o adolescente e todo o material para a Delegacia de Polícia Civil em Ipatinga.