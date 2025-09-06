Homem é morto em ataque com 16 disparos em demonstração de poder do crime

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Um homem de 29 anos, identificado como Felipe Jorge Martins de Morais, foi executado com múltiplos tiros no início da madrugada deste sábado (6/9), em Belo Horizonte (MG).

O crime ocorreu na Rua Amor de Nossa Vida, no bairro Vila Maria, uma área residencial na Região Nordeste da capital. A vítima foi encontrada já sem vida por moradores, e até o momento, os autores do homicídio não foram identificados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local. A perícia da Polícia Civil identificou diversas perfurações de arma de fogo distribuídas pelo corpo da vítima, incluindo a cabeça, face, tórax e braços, indicando a violência da ação.

Na cena do crime, a perícia recolheu 16 cápsulas deflagradas de pistola calibre nove milímetros, além de três projéteis do mesmo calibre. A quantidade de disparos foi tão grande que, além de atingir a vítima, os projéteis danificaram dois carros estacionados na rua e a porta de um estabelecimento comercial.

A arma utilizada, uma pistola 9mm, é de alta potência, historicamente de uso restrito das forças policiais e armadas, mas que se tornou comum nas mãos do crime organizado.

As evidências indicam um crime com alto grau de planejamento e crueldade. O grande número de disparos — pelo menos 16 — sugere a intenção clara de não dar qualquer chance de sobrevivência à vítima e também demonstrar poder a rivais.

As perfurações nos braços podem ser interpretadas como lesões de defesa, indicando que Felipe tentou se proteger dos tiros. A localização do crime, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade, mas com acesso facilitado a rodovias, é um fator estratégico que pode ter auxiliado na fuga dos executores.

A localidade, próxima a Venda Nova, tem estabelecimentos comerciais e acesso a vias importantes como as avenidas Vilarinho e Cristiano Machado, que servem de rota para a Linha Verde (MG-010) e o Anel Rodoviário.



A principal linha de investigação aponta para um acerto de contas ligado ao passado da vítima. Felipe tinha um extenso histórico criminal, com passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

A polícia apura se o homicídio tem relação com disputas ou dívidas decorrentes dessas atividades ilícitas.

A ex-companheira de Felipe esteve no local e relatou aos policiais que o conheceu quando ele saiu da prisão e que não tinha conhecimento sobre seu envolvimento com o crime. O caso foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Até o momento, ninguém foi preso.

