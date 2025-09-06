Homem desaparece em lagoa ao tentar salvar filho de 14 anos que se afogou
Ocorrência de afogamento foi registrada em Pedro Leopoldo, na Grande BH, na tarde deste sábado (6/9), por volta das 17h
Um adolescente de 14 anos se afogou em uma lagoa no município de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (6/9), por volta das 17h. O pai dele, que ainda não teve a idade confirmada, também desapareceu ao tentar encontrar o garoto.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a lagoa está situada na localidade conhecida como ‘Quintas de Vera Cruz’ e tem profundidade média de cinco metros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os bombeiros informaram, às 21h, que não conseguiram localizar as vítimas.
Seis militares atuaram na ocorrência e usaram equipamentos de mergulho. As buscas serão retomadas na manhã deste domingo (7/9).
A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.
