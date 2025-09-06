Homem desaparece em lagoa ao tentar salvar filho de 14 anos que se afogou

Um adolescente de 14 anos se afogou em uma lagoa no município de Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (6/9), por volta das 17h. O pai dele, que ainda não teve a idade confirmada, também desapareceu ao tentar encontrar o garoto.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a lagoa está situada na localidade conhecida como ‘Quintas de Vera Cruz’ e tem profundidade média de cinco metros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os bombeiros informaram, às 21h, que não conseguiram localizar as vítimas.

Seis militares atuaram na ocorrência e usaram equipamentos de mergulho. As buscas serão retomadas na manhã deste domingo (7/9).

A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.

