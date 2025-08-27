Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Corpo de adolescente é encontrado após afogamento em cachoeira de Unaí

Jovem nadava em cachoeira do Rio Preto no domingo (24/8), quando morreu afogado

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
27/08/2025 08:48

compartilhe

Siga no
x
Correnteza forte dificultou o trabalho da equipe de mergulho e buscas do Corpo de Bombeiros
Correnteza forte dificultou o trabalho da equipe de mergulho e buscas do Corpo de Bombeiros crédito: Divulgação/CBMMG

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado boiando no Rio Preto, em Unaí (MG), na noite dessa terça-feira (26/8). Ele se afogou no domingo passado e as buscas duraram três dias.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde do acidente. O jovem nadava no Fervedouro do Rio Preto, um trecho conhecido da cachoeira, e desapareceu.

Leia Mais

As buscas seguiram até a noite daquele dia e continuaram na segunda e terça-feira, até 19h, quando não havia mais condições seguras para o trabalho. Segundo os registros, o trecho tem alta correnteza, o que dificultou a atuação de jet skis, barcos e mergulhadores.

Cerca de uma hora e meia após o encerramento do terceiro dia de buscas, às 20h30 de terça, os bombeiros foram acionados por um barqueiro que avistou o corpo do menino boiando.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O adolescente foi encontrado a 800 metros do local onde provavelmente ocorreu o acidente. O corpo foi resgatado e entregue à Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

afogamento cachoeira corpo-de-bombeiros minas-gerais unai

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay