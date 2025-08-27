Corpo de adolescente é encontrado após afogamento em cachoeira de Unaí
Jovem nadava em cachoeira do Rio Preto no domingo (24/8), quando morreu afogado
O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado boiando no Rio Preto, em Unaí (MG), na noite dessa terça-feira (26/8). Ele se afogou no domingo passado e as buscas duraram três dias.
O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde do acidente. O jovem nadava no Fervedouro do Rio Preto, um trecho conhecido da cachoeira, e desapareceu.
As buscas seguiram até a noite daquele dia e continuaram na segunda e terça-feira, até 19h, quando não havia mais condições seguras para o trabalho. Segundo os registros, o trecho tem alta correnteza, o que dificultou a atuação de jet skis, barcos e mergulhadores.
Cerca de uma hora e meia após o encerramento do terceiro dia de buscas, às 20h30 de terça, os bombeiros foram acionados por um barqueiro que avistou o corpo do menino boiando.
O adolescente foi encontrado a 800 metros do local onde provavelmente ocorreu o acidente. O corpo foi resgatado e entregue à Polícia Civil.