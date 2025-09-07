Foragido condenado por estupro de crianças é preso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 47 anos, condenado por estupro de crianças e foragido do estado de Goiás, foi preso nesse sábado (6/9) em Rio Vermelho (MG), depois de denúncias. De acordo com a Polícia Militar (PM), foram recebidas diversas denúncias sobre a presença dele em uma zona rural da cidade.

Uma guarnição da PM foi até o local e fez contato com o morador de uma residência, que autorizou a entrada da equipe. Durante a ação, um homem se apresentou com nome falso, mas os militares perceberam inconsistência em suas declarações.

Depois de consultas e apoio da Seção de Inteligência da PM, além da integração com a Polícia Civil e Militar de Minas Gerais e de Goiás, foi confirmada a verdadeira identidade do suspeito, que foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

As informações confirmaram que o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra quatro crianças, sendo uma delas autista. O autor havia fugido de Goiás, passou por São Paulo, e chegou à zona rural de Rio Vermelho, onde buscava se esconder.

