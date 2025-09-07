Foragido condenado por estupro de crianças é preso em Minas
Homem tem mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro crianças, sendo uma delas autista
Um homem, de 47 anos, condenado por estupro de crianças e foragido do estado de Goiás, foi preso nesse sábado (6/9) em Rio Vermelho (MG), depois de denúncias. De acordo com a Polícia Militar (PM), foram recebidas diversas denúncias sobre a presença dele em uma zona rural da cidade.
Uma guarnição da PM foi até o local e fez contato com o morador de uma residência, que autorizou a entrada da equipe. Durante a ação, um homem se apresentou com nome falso, mas os militares perceberam inconsistência em suas declarações.
Depois de consultas e apoio da Seção de Inteligência da PM, além da integração com a Polícia Civil e Militar de Minas Gerais e de Goiás, foi confirmada a verdadeira identidade do suspeito, que foi preso.
As informações confirmaram que o indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, praticado contra quatro crianças, sendo uma delas autista. O autor havia fugido de Goiás, passou por São Paulo, e chegou à zona rural de Rio Vermelho, onde buscava se esconder.