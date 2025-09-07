Corpos de pai e filho afogados são resgatados pelos bombeiros na Grande BH

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Os corpos de pai e filho, afogados em uma lagoa de Pedro Leopoldo (MG), na Grande BH, foram recuperados na manhã deste domingo (07/09) por equipes do Corpo de Bombeiros militar de Minas Gerais (CBMMG).

O homem de 40 anos e o filho dele, um adolescente de 14 anos, morreram afogados no fim da tarde de sábado (06/09), em uma lagoa no Bairro Quinta de Vera Cruz.

Por volta das 17h de sábado, o adolescente de 14 anos começou a se afogar na lagoa.

Ao presenciar a cena, o pai, em uma tentativa de salvamento, também submergiu nas águas e não retornou à superfície.

A profundidade média do local, de aproximadamente cinco metros, foi um fator crítico que dificultou a saída de ambos e, posteriormente, os trabalhos de busca das equipes de resgate.

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com um total de seis militares, iniciaram as buscas pelas vítimas ainda no final da tarde de sábado.

As equipes trabalharam por horas, mas com o anoitecer e a falta de visibilidade, as operações foram suspensas por segurança, sendo planejada a retomada nas primeiras horas do dia seguinte.

A Polícia Militar também foi acionada e deu apoio na ocorrência, isolando a área. O local é caracterizado pela presença de sítios e chácaras, sendo comum atividades de lazer no lago.

Com o amanhecer neste domingo, os bombeiros retomaram os trabalhos de mergulho e buscas na superfície da lagoa.



Por volta das 10h da manhã, o corpo de uma das vítimas foi localizado. Pouco tempo depois, a segunda vítima também foi encontrada, confirmando o trágico desfecho.

Além dos bombeiros, unidades do SAMU foram empenhadas para a constatação dos óbitos, e a perícia da Polícia Civil foi chamada para realizar os procedimentos legais e a posterior remoção dos corpos.

A tragédia e dicas de prevenção

Dicas de Prevenção do Corpo de Bombeiros