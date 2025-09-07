Semana esquenta e pode chegar a 34°C em Belo Horizonte

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A semana em Belo Horizonte começa com dias cada vez mais abertos e quentes, podendo chegar a 34°C até a quinta-feira, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o instituto, a segunda-feira (08/09) começa com poucas nuvens e temperaturas variando entre a mínima estável de 15°C e a máxima de 28°C.

Essa tendência de manhãs com clima ameno e tardes aquecidas se mantém na terça-feira (09/09), quando os termômetros já devem atingir os 30°C, indicando o início de uma elevação mais acentuada no calor para os dias seguintes, ainda sem previsão de chuva no horizonte.

O auge do calor é esperado para a metade da semana, quando o céu claro permitirá que a temperatura máxima atinja 34°C na quarta-feira (10/09), mantendo-se em patamar elevado na quinta-feira (11/09).

Essa subida nos termômetros virá acompanhada de uma queda brusca na umidade relativa do ar, que atingirá níveis críticos de apenas 20%. Com isso, a previsão consolida uma tendência de grande amplitude térmica — com manhãs frescas e tardes de calor intenso e tempo muito seco — exigindo atenção especial da população com a hidratação.

Neste domingo (07/09), Belo Horizonte registrou uma temperatura mínima de 13,5°C, com previsão de máxima de 28°C ao longo do dia. A expectativa é de céu claro a parcialmente nublado, com a umidade relativa do ar atingindo níveis baixos, em torno de 30%, especialmente durante a tarde.

As temperaturas mínimas variaram, sendo o registro mais baixo na regional Oeste, que marcou 13,5°C às 6h, com uma sensação térmica de 4,1°C. Na sequência, a regional Centro-Sul registrou 14,1°C, seguida pelo Barreiro, com 15,8°C.

As mínimas mais elevadas foram em Venda Nova, com 17,0°C, e na Pampulha, que teve a madrugada mais amena, com 17,4°C e sensação térmica de 15,3°C.

Como fica a previsão do tempo no estado de Minas Gerais?

Segundo o Inmet, o estado de Minas Gerais tem um início de domingo (07/09) com nebulosidade e névoa úmida na faixa leste, que se dissipa gradualmente. O oeste mineiro deverá ter tempo mais aberto desde o início.

O dia 8 de setembro é o que apresenta maior chance de chuva isolada, concentrada no Sul/Sudoeste e Zona da Mata. Os dias 9 e 10 serão de tempo firme e ensolarado em todo o estado.

Regiões Leste e Sudeste (Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Metropolitana de BH, Zona da Mata e Campo das Vertentes) terão maior nebulosidade e névoa úmida, especialmente nas manhãs dos dias 7 e 8. Há possibilidade de chuva isolada na tarde do dia 8 na Zona da Mata. A partir do dia 9, o tempo fica mais firme, com predomínio de sol.

Regiões Central, Oeste, Norte e Noroeste (Central Mineira, Oeste de Minas, Norte de Minas e Noroeste de Minas) tendem a um tempo que se mantém mais estável. O dia 7 começa com muitas nuvens, mas a partir da tarde, o sol predomina, e os dias seguintes serão de céu claro a poucas nuvens.

Regiões Sul e Triângulo (Sul/Sudoeste de Minas e Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba) começam o dia 7 com muitas nuvens, mas o tempo melhora rapidamente.



A maior instabilidade ocorre na tarde do dia 8, com previsão de chuva isolada, principalmente no Sul/Sudoeste. Nos dias 9 e 10, o tempo volta a ficar firme.

