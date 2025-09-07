Briga e tiro na mesa de truco em Contagem (MG) deixam ferido gravíssimo

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma discussão durante um jogo de truco terminou em tentativa de homicídio na noite de sábado (06/09), por volta das 18h25, em um bar de Contagem (MG), na Grande BH.

Em meio ao carteado, dois homens brigaram, um atirou no outro e fugiu de um bar na Rua Salvador Cosso, no bairro Chácara Novo Horizonte.

O local fica a poucos metros da Via Expressa, uma das principais artérias da cidade.

A vítima é um homem de 32 anos, e o autor do disparo, um homem de 41. O crime foi cometido com uma arma de fogo de fabricação caseira.

A discussão verbal escalou para uma briga, momento em que o homem mais novo teria agredido fisicamente o autor, o mais velho.

Em resposta, ele foi até seu carro, estacionado em frente ao estabelecimento, apanhou a arma caseira e retornou ao bar. Em seguida, ele atirou contra o peito do colega de jogo.

O que aconteceu com a vítima?

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem.

O autor fugiu, iniciando-se um rastreamento policial na região. Militares do Tático Móvel do 18º BPM localizaram e prenderam o autor pouco tempo depois, em outro bar no bairro Estrela Dalva.

A distância percorrida na fuga foi de aproximadamente 6 quilômetros. A arma do crime foi encontrada no veículo do autor.

