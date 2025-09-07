Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NO CARTEADO

Briga e tiro na mesa de truco em Contagem (MG) deixam ferido gravíssimo

Em meio a uma partida de truco dois homens discute, um bate no outro que se arma e atira no peito do rival. Autor é preso e vítima está em estado gravíssimo

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
07/09/2025 09:28

compartilhe

Siga no
x
Partida de truco em bar de Contagem terminou com discussão, agressão e tiro com vítima em estado gravíssimo
Partida de truco em bar de Contagem terminou com discussão, agressão e tiro com vítima em estado gravíssimo crédito: Inteligência Artificial/acervo Estado de Minas

Uma discussão durante um jogo de truco terminou em tentativa de homicídio na noite de sábado (06/09), por volta das 18h25, em um bar de Contagem (MG), na Grande BH.

Em meio ao carteado, dois homens brigaram, um atirou no outro e fugiu de um bar na Rua Salvador Cosso, no bairro Chácara Novo Horizonte. 

Leia Mais

 

O local fica a poucos metros da Via Expressa, uma das principais artérias da cidade. 

A vítima é um homem de 32 anos, e o autor do disparo, um homem de 41. O crime foi cometido com uma arma de fogo de fabricação caseira.

A discussão verbal escalou para uma briga, momento em que o homem mais novo teria agredido fisicamente o autor, o mais velho. 

Em resposta, ele foi até seu carro, estacionado em frente ao estabelecimento, apanhou a arma caseira e retornou ao bar. Em seguida, ele atirou contra o peito do colega de jogo.

O que aconteceu com a vítima?

A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem.
O autor fugiu, iniciando-se um rastreamento policial na região. Militares do Tático Móvel do 18º BPM localizaram e prenderam o autor pouco tempo depois, em outro bar no bairro Estrela Dalva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A distância percorrida na fuga foi de aproximadamente 6 quilômetros. A arma do crime foi encontrada no veículo do autor.

Tiro na mesa de truco

  • Motivo: a tentativa de homicídio ocorreu após uma briga durante um jogo de truco
  • Arma do crime: foi utilizada uma arma de fabricação caseira, que foi apreendida
  • Prisão: autor, de 41 anos, foi localizado e preso pela Polícia Militar em outro bar após fugir do local
  • Estado da vítima: homem de 32 anos foi socorrido em estado gravíssimo com um tiro no peito

Passo a passo do crime

  • Dois homens, de 32 e 41 anos, discutem durante um jogo de truco em um bar
  • A discussão vira briga, e o homem mais novo agride o mais velho
  • O homem de 41 anos vai até o carro dele, pega uma arma caseira e retorna ao bar
  • Ele atira no peito do colega de jogo
  • O autor foge e a vítima é socorrida em estado grave
  • A Polícia Militar rastreia e prende o autor a 6 km de distância, encontrando a arma no veículo

Tópicos relacionados:

contagem homicidio jogo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay