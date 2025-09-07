Briga e tiro na mesa de truco em Contagem (MG) deixam ferido gravíssimo
Em meio a uma partida de truco dois homens discute, um bate no outro que se arma e atira no peito do rival. Autor é preso e vítima está em estado gravíssimo
Uma discussão durante um jogo de truco terminou em tentativa de homicídio na noite de sábado (06/09), por volta das 18h25, em um bar de Contagem (MG), na Grande BH.
Em meio ao carteado, dois homens brigaram, um atirou no outro e fugiu de um bar na Rua Salvador Cosso, no bairro Chácara Novo Horizonte.
O local fica a poucos metros da Via Expressa, uma das principais artérias da cidade.
A vítima é um homem de 32 anos, e o autor do disparo, um homem de 41. O crime foi cometido com uma arma de fogo de fabricação caseira.
A discussão verbal escalou para uma briga, momento em que o homem mais novo teria agredido fisicamente o autor, o mais velho.
Em resposta, ele foi até seu carro, estacionado em frente ao estabelecimento, apanhou a arma caseira e retornou ao bar. Em seguida, ele atirou contra o peito do colega de jogo.
O que aconteceu com a vítima?
A vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem.
O autor fugiu, iniciando-se um rastreamento policial na região. Militares do Tático Móvel do 18º BPM localizaram e prenderam o autor pouco tempo depois, em outro bar no bairro Estrela Dalva.
A distância percorrida na fuga foi de aproximadamente 6 quilômetros. A arma do crime foi encontrada no veículo do autor.
Tiro na mesa de truco
- Motivo: a tentativa de homicídio ocorreu após uma briga durante um jogo de truco
- Arma do crime: foi utilizada uma arma de fabricação caseira, que foi apreendida
- Prisão: autor, de 41 anos, foi localizado e preso pela Polícia Militar em outro bar após fugir do local
- Estado da vítima: homem de 32 anos foi socorrido em estado gravíssimo com um tiro no peito
Passo a passo do crime
- Dois homens, de 32 e 41 anos, discutem durante um jogo de truco em um bar
- A discussão vira briga, e o homem mais novo agride o mais velho
- O homem de 41 anos vai até o carro dele, pega uma arma caseira e retorna ao bar
- Ele atira no peito do colega de jogo
- O autor foge e a vítima é socorrida em estado grave
- A Polícia Militar rastreia e prende o autor a 6 km de distância, encontrando a arma no veículo