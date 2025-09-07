Assine
SAÍDA DA PISTA

Motorista se choca com árvore e é removido semiconsciente de carro em MG

O acidente ocorreu na BR-497, em Uberlândia, no Triângulo, rodovia que vem acumulando desastres recentes como o que vitiumou cinco da mesma família em agosto

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
07/09/2025 08:36

Homem de 53 anos precisou ser removido do veículo batido em árvore na BR-497, em Uberlândia
Homem de 53 anos precisou ser removido do veículo batido em árvore na BR-497, em Uberlândia crédito: CBMMG

Um motorista de 53 anos ficou gravemente ferido ao perder o controle de seu veículo e colidir contra uma árvore, na BR-497, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, na noite de sábado (06/09).

O acidente ocorreu por volta de 22h, no trecho que liga os bairros Jardim Europa e Pequis, uma área na zona oeste da cidade cercada por chácaras e que dá acesso a grandes bairros residenciais.

O condutor foi a única vítima, e o impacto resultou na destruição da frente do automóvel. 

O impacto foi tão forte que o homem ficou retido dentro do carro, incapacitado de sair por conta própria e com ferimentos que exigiam atendimento médico de urgência.

A primeira equipe a chegar foi de uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que iniciou o atendimento pré-hospitalar.

Os socorristas encontraram o motorista com o nível de consciência rebaixado e queixando-se de dores abdominais intensas.

A vítima foi imobilizada ainda no interior do veículo para garantir um resgate seguro e evitar o agravamento de possíveis lesões internas. 

Depois de ser retirado do carro, o motorista foi encaminhado ao Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) para receber cuidados médicos especializados.

O veículo danificado foi deixado sob a responsabilidade de familiares da vítima. 

Qual o estado de saúde da vítima? 

A gravidade do estado do condutor foi destacada pelas equipes de socorro. “O condutor foi encontrado ainda dentro do veículo, apresentando rebaixamento do nível de consciência e fortes dores abdominais”, informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).  

A BR-497 tem registrado acidentes graves nos últimos meses. Em 20 de agosto de 2025, uma colisão frontal entre um carro e uma carreta nas proximidades da cidade de Prata (MG), também no Triângulo, na mesma rodovia, resultou na morte de cinco pessoas, incluindo uma criança de um ano.

Outro acidente no mesmo mês, causado por um animal na pista, envolveu duas carretas e uma caminhonete, interditando a via. Estes incidentes reforçam a percepção de perigo na rodovia, que, segundo relatos, tem trechos com baixa iluminação e fluxo intenso. 

Acidente na BR-497: desastre e prevenção 

  • O acidente: colisão de carro contra árvore
  • Vítima: motorista de 53 anos, encontrado com nível de consciência rebaixado e dores abdominais
  • Onde: BR-497, trecho entre os bairros Jardim Europa e Pequis, em Uberlândia (MG)
  • Quando: noite de sábado (06/09), por volta das 22h
  • Desfecho: Vítima socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro da UFU 

Cuidados ao dirigir em rodovias à noite 

  • Reduza a velocidade: a visibilidade é menor, o que exige mais tempo de reação
  • Atenção redobrada: fique atento a animais na pista, buracos e trechos sem sinalização adequada
  • Faróis regulados: verifique sempre o alinhamento e funcionamento dos faróis para garantir a melhor iluminação possível
  • Não dirija com sono ou cansaço: os riscos de perder o controle do veículo aumentam consideravelmente
  • Conheça o trajeto: rodovias com histórico de acidentes, como a BR-497, exigem ainda mais cautela

