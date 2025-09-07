Carga milionária de drogas apreendida com casal em rota do tráfico MG/ES
O casal foi abordado na Rodovia BR-259, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Com eles havia 68 barras de haxixe e três de pasta base de cocaína
compartilheSiga no
Uma carga de drogas que abarrotava um VW Polo e que pode ter valor de mercado ilícito de R$ 1 milhão foi apreendida na noite de sábado (06/09), pela Polícia Militar Rodoviária, na rodovia BR-259.
No início da noite, durante uma operação de rotina no quilômetro 144, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foram encontrados no carro 68 barras de haxixe e três barras de pasta base de cocaína.
Leia Mais
Apenas a pasta base, que serve como matéria-prima, poderia ser desdobrada em pelo menos 9 quilos de cocaína refinada. Estimativas policiais indicam que o valor do carregamento apreendido poderia ultrapassar R$ 1 milhão no mercado do varejo.
O local da abordagem, a BR-259, é uma importante rodovia que liga o leste de Minas Gerais ao estado do Espírito Santo, sendo uma rota estratégica para o escoamento de mercadorias e, consequentemente, para o tráfico de drogas.
A área do flagrante se situa em um trecho rodoviário fora do perímetro urbano mais denso de Governador Valadares, dificultando a associação direta com um território específico de facções criminosas, embora tais corredores logísticos sejam constantemente disputados por grandes organizações.
Os suspeitos detidos são um homem de 24 anos e uma mulher de 22. A grande quantidade de entorpecentes, acondicionados em barras, indica que a dupla atuava no transporte para distribuição em atacado.
A presença de pasta base sugere que o destino da substância seria um laboratório de refino para produção de cocaína, enquanto o haxixe já se encontrava pronto para ser distribuído a traficantes de menor escala. A origem, Belo Horizonte, e o destino, Colatina (ES), apontam para a existência de uma rota de tráfico interestadual consolidada.
Como foi a abordagem da Polícia Militar?
A equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo VW Polo, com placa de Vitória (ES), e notou que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Durante a conversa inicial, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior do carro, além de notório nervosismo e inquietação por parte do condutor e da passageira.
Questionado sobre a presença de algo ilícito, o motorista negou, mas autorizou que os militares realizassem uma busca no veículo. A desconfiança se confirmou quando os policiais encontraram, próximo aos pés da passageira, uma caixa com 15 barras de haxixe.
- Disputas do tráfico dominam violência urbana no Vale do Rio Doce
- Duas regiões de Minas enfrentam poder de facção e descontrole das gangues
- Como prosperidade e estradas traçam rota da violência no Triângulo e no Sul
Uma vistoria mais detalhada no porta-malas revelou o restante do carregamento: mais 53 barras de haxixe e as três barras de pasta base de cocaína, distribuídas em diversas caixas de papelão.
Em depoimento, o condutor confessou o crime. Ele afirmou ter saído de Vitória (ES) no dia 4 de setembro para buscar a namorada em Belo Horizonte (MG). Segundo o suspeito, um conhecido da capital capixaba intermediou o contato com um homem desconhecido na capital mineira, que lhe entregou as caixas com as drogas nas proximidades da Avenida Tereza Cristina.
Pelo transporte até a cidade de Colatina (ES), ele receberia o pagamento de R$ 4.000,00. A passageira, por sua vez, alegou que não tinha conhecimento sobre o conteúdo das caixas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ambos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.
Tráfico interestadual na BR-259
- Apreensão milionária: carga de haxixe e pasta base de cocaína avaliada em cerca de R$ 1 milhão foi interceptada na BR-259
- Rota interestadual: a droga saiu de Belo Horizonte (MG) e tinha como destino a cidade de Colatina (ES), evidenciando um corredor do tráfico entre os estados
- Modo de operar: o casal atuava como "mula", transportando uma grande quantidade de drogas em um carro de passeio para um distribuidor atacadista
- Materiais apreendidos: 68 barras de haxixe, 3 barras de pasta base de cocaína, 2 celulares e 1 veículo VW Polo
Passo a passo do flagrante
- Abordagem: PM Rodoviária para o veículo durante operação na BR-259
- Suspeitas: CNH do motorista vencida, forte odor de drogas e nervosismo do casal
- Busca no veículo: após autorização do motorista, policiais encontram parte da droga aos pés da passageira
- Apreensão: o restante do carregamento é localizado no porta-malas.
- Confissão e prisão: o condutor confessa que receberia R$ 4 mil pelo transporte e o casal é preso em flagrante