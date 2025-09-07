Carga milionária de drogas apreendida com casal em rota do tráfico MG/ES

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma carga de drogas que abarrotava um VW Polo e que pode ter valor de mercado ilícito de R$ 1 milhão foi apreendida na noite de sábado (06/09), pela Polícia Militar Rodoviária, na rodovia BR-259.

No início da noite, durante uma operação de rotina no quilômetro 144, em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, foram encontrados no carro 68 barras de haxixe e três barras de pasta base de cocaína.

Apenas a pasta base, que serve como matéria-prima, poderia ser desdobrada em pelo menos 9 quilos de cocaína refinada. Estimativas policiais indicam que o valor do carregamento apreendido poderia ultrapassar R$ 1 milhão no mercado do varejo.

O local da abordagem, a BR-259, é uma importante rodovia que liga o leste de Minas Gerais ao estado do Espírito Santo, sendo uma rota estratégica para o escoamento de mercadorias e, consequentemente, para o tráfico de drogas.

A área do flagrante se situa em um trecho rodoviário fora do perímetro urbano mais denso de Governador Valadares, dificultando a associação direta com um território específico de facções criminosas, embora tais corredores logísticos sejam constantemente disputados por grandes organizações.

Os suspeitos detidos são um homem de 24 anos e uma mulher de 22. A grande quantidade de entorpecentes, acondicionados em barras, indica que a dupla atuava no transporte para distribuição em atacado.

A presença de pasta base sugere que o destino da substância seria um laboratório de refino para produção de cocaína, enquanto o haxixe já se encontrava pronto para ser distribuído a traficantes de menor escala. A origem, Belo Horizonte, e o destino, Colatina (ES), apontam para a existência de uma rota de tráfico interestadual consolidada.

Como foi a abordagem da Polícia Militar?

A equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou o veículo VW Polo, com placa de Vitória (ES), e notou que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Durante a conversa inicial, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo do interior do carro, além de notório nervosismo e inquietação por parte do condutor e da passageira.

Questionado sobre a presença de algo ilícito, o motorista negou, mas autorizou que os militares realizassem uma busca no veículo. A desconfiança se confirmou quando os policiais encontraram, próximo aos pés da passageira, uma caixa com 15 barras de haxixe.

Uma vistoria mais detalhada no porta-malas revelou o restante do carregamento: mais 53 barras de haxixe e as três barras de pasta base de cocaína, distribuídas em diversas caixas de papelão.

Em depoimento, o condutor confessou o crime. Ele afirmou ter saído de Vitória (ES) no dia 4 de setembro para buscar a namorada em Belo Horizonte (MG). Segundo o suspeito, um conhecido da capital capixaba intermediou o contato com um homem desconhecido na capital mineira, que lhe entregou as caixas com as drogas nas proximidades da Avenida Tereza Cristina.

Pelo transporte até a cidade de Colatina (ES), ele receberia o pagamento de R$ 4.000,00. A passageira, por sua vez, alegou que não tinha conhecimento sobre o conteúdo das caixas.

Ambos receberam voz de prisão por tráfico de drogas e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Tráfico interestadual na BR-259

Passo a passo do flagrante