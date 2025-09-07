Tempo seco castiga mais de um terço dos municípios de Minas Gerais
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um "Aviso de Baixa Umidade" para 310 municípios de Minas Gerais até segunda-feira (08/09)
Mais de um terço dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para baixa umidade, lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até segunda-feira (09/08).
O aviso de baixa umidade tem grau de severidade de Perigo Potencial (primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
O alerta abrange 310 municípios mineiros, o que representa aproximadamente 36% do total de 853 cidades do estado.
O aviso de baixa umidade teve início na manhã deste domingo (07/09), às 8h10, e vale até 10h de amanhã.
Conforme o Inmet, os riscos potenciais incluem a umidade relativa do ar variando em níveis críticos, entre 20% e 30%, o que acarreta um baixo risco de incêndios florestais e perigos à saúde da população.
Dez regiões mineiras estão entre as áreas afetadas. São elas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Vale do Mucuri.
Diante deste cenário de baixa umidade, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico durante as horas mais secas e não se exponha ao sol nos períodos mais quentes do dia.
O instituto também orienta que, para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
Recomendações da Defesa Civil Nacional contra a baixa umidade
- Beba bastante água, mesmo sem sentir sede
- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h
- Use umidificadores de ar ou coloque bacias de água e toalhas úmidas nos ambientes
- Evite banhos muito quentes, pois ressecam a pele
- Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias
- Em caso de problemas respiratórios, procure um posto médico
- Não queime lixo ou resíduos no quintal
- Evite acender fogueiras, soltar balões ou fogos de artifício
- Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação
Quais são os municípios sob alerta em Minas Gerais?
- Abadia dos Dourados
Abaeté
Água Boa
Água Comprida
Alvorada de Minas
Angelândia
Araçaí
Araçuaí
Araguari
Araporã
Arapuá
Araújos
Araxá
Aricanduva
Arinos
Augusto de Lima
Baldim
Bambuí
Berilo
Berizal
Biquinhas
Bocaiúva
Bom Despacho
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Botumirim
Brasilândia de Minas
Brasília de Minas
Braúnas
Buenópolis
Buritis
Buritizeiro
Cabeceira Grande
Cachoeira da Prata
Cachoeira Dourada
Caetanópolis
Campina Verde
Campo Azul
Campo Florido
Campos Altos
Canápolis
Cantagalo
Capelinha
Capim Branco
Capinópolis
Capitão Enéas
Carbonita
Carmésia
Carmo do Paranaíba
Carneirinho
Cascalho Rico
Catuti
Cedro do Abaeté
Centralina
Chapada do Norte
Chapada Gaúcha
Claraval
Claro dos Poções
Coluna
Comendador Gomes
Comercinho
Conceição das Alagoas
Conceição do Mato Dentro
Conceição do Pará
Cônego Marinho
Congonhas do Norte
Conquista
Coração de Jesus
Cordisburgo
Corinto
Coroaci
Coromandel
Coronel Murta
Córrego Danta
Couto de Magalhães de Minas
Cristália
Cruzeiro da Fortaleza
Curral de Dentro
Curvelo
Datas
Delfinópolis
Delta
Diamantina
Divinolândia de Minas
Dom Bosco
Dom Joaquim
Dores de Guanhães
Dores do Indaiá
Douradoquara
Engenheiro Navarro
Esmeraldas
Espinosa
Estrela do Indaiá
Estrela do Sul
Felício dos Santos
Felixlândia
Ferros
Formoso
Fortuna de Minas
Francisco Badaró
Francisco Dumont
Franciscópolis
Francisco Sá
Frei Inocêncio
Frei Lagonegro
Fronteira
Fruta de Leite
Frutal
Funilândia
Gameleiras
Glaucilândia
Gonzaga
Gouveia
Grão Mogol
Grupiara
Guanhães
Guaraciama
Guarda-Mor
Guimarânia
Gurinhatã
Ibiá
Ibiaí
Ibiracatu
Ibiraci
Icaraí de Minas
Indaiabira
Indianópolis
Inhaúma
Inimutaba
Ipiaçu
Iraí de Minas
Itacambira
Itacarambi
Itamarandiba
Itambacuri
Itapagipe
Itinga
Ituiutaba
Iturama
Jaboticatubas
Jaíba
Janaúba
Januária
Japonvar
Jenipapo de Minas
Jequitaí
Jequitibá
João Pinheiro
Joaquim Felício
José Gonçalves de Minas
Josenópolis
José Raydan
Juramento
Juvenília
Ladainha
Lagamar
Lagoa da Prata
Lagoa dos Patos
Lagoa Formosa
Lagoa Grande
Lassance
Leandro Ferreira
Leme do Prado
Limeira do Oeste
Lontra
Luislândia
Luz
Malacacheta
Mamonas
Manga
Maravilhas
Marilac
Martinho Campos
Materlândia
Matias Cardoso
Mato Verde
Matozinhos
Matutina
Medeiros
Minas Novas
Mirabela
Miravânia
Moema
Monjolos
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Azul
Monte Carmelo
Montes Claros
Montezuma
Morada Nova de Minas
Morro da Garça
Morro do Pilar
Nacip Raydan
Natalândia
Ninheira
Nova Ponte
Nova Porteirinha
Nova Serrana
Novo Cruzeiro
Novorizonte
Olhos-d'Água
Onça de Pitangui
Padre Carvalho
Paineiras
Pai Pedro
Papagaios
Paracatu
Paraopeba
Patis
Patos de Minas
Patrocínio
Paulistas
Peçanha
Pedras de Maria da Cruz
Pedrinópolis
Pedro Leopoldo
Pequi
Perdizes
Pintópolis
Pirajuba
Pirapora
Pitangui
Planura
Pompéu
Ponto Chique
Porteirinha
Poté
Prata
Pratinha
Presidente Juscelino
Presidente Kubitschek
Presidente Olegário
Prudente de Morais
Quartel Geral
Riachinho
Riacho dos Machados
Rio Paranaíba
Rio Pardo de Minas
Rio Vermelho
Romaria
Rubelita
Sabinópolis
Sacramento
Salinas
Santa Cruz de Salinas
Santa Fé de Minas
Santa Juliana
Santa Maria do Suaçuí
Santana de Pirapama
Santana do Riacho
Santa Rosa da Serra
Santa Vitória
Santo Antônio do Itambé
Santo Antônio do Monte
Santo Antônio do Retiro
Santo Hipólito
São Francisco
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Abaeté
São Gonçalo do Rio Preto
São Gotardo
São João da Lagoa
São João da Ponte
São João das Missões
São João do Pacuí
São João do Paraíso
São João Evangelista
São José da Safira
São José da Varginha
São José do Jacuri
São Pedro do Suaçuí
São Romão
São Roque de Minas
São Sebastião do Maranhão
Sardoá
Senador Modestino Gonçalves
Senhora do Porto
Serra Azul de Minas
Serra da Saudade
Serra do Salitre
Serranópolis de Minas
Serro
Sete Lagoas
Setubinha
Taiobeiras
Tapira
Tapiraí
Tiros
Três Marias
Tupaciguara
Turmalina
Ubaí
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Urucuia
Vargem Grande do Rio Pardo
Varjão de Minas
Várzea da Palma
Varzelândia
Vazante
Verdelândia
Veredinha
Veríssimo
Virgem da Lapa
Virginópolis
Virgolândia