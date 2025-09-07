Tempo seco castiga mais de um terço dos municípios de Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Mais de um terço dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para baixa umidade, lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até segunda-feira (09/08).

O aviso de baixa umidade tem grau de severidade de Perigo Potencial (primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

O alerta abrange 310 municípios mineiros, o que representa aproximadamente 36% do total de 853 cidades do estado.

O aviso de baixa umidade teve início na manhã deste domingo (07/09), às 8h10, e vale até 10h de amanhã.

Conforme o Inmet, os riscos potenciais incluem a umidade relativa do ar variando em níveis críticos, entre 20% e 30%, o que acarreta um baixo risco de incêndios florestais e perigos à saúde da população.

Dez regiões mineiras estão entre as áreas afetadas. São elas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Vale do Mucuri.

Diante deste cenário de baixa umidade, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico durante as horas mais secas e não se exponha ao sol nos períodos mais quentes do dia.



O instituto também orienta que, para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Recomendações da Defesa Civil Nacional contra a baixa umidade

Beba bastante água, mesmo sem sentir sede



Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h



Use umidificadores de ar ou coloque bacias de água e toalhas úmidas nos ambientes



Evite banhos muito quentes, pois ressecam a pele



Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias



Em caso de problemas respiratórios, procure um posto médico



Não queime lixo ou resíduos no quintal



Evite acender fogueiras, soltar balões ou fogos de artifício



Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação

