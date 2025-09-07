Assine
ALERTA DE BAIXA UMIDADE

Tempo seco castiga mais de um terço dos municípios de Minas Gerais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um "Aviso de Baixa Umidade" para 310 municípios de Minas Gerais até segunda-feira (08/09)

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
07/09/2025 11:28

Municípios sob a zona amarela estão na área de risco potencial de baixa umidade, segundo alerta do Inmet
Municípios sob a zona amarela estão na área de risco potencial de baixa umidade, segundo alerta do Inmet crédito: Reprodução/Inmet

Mais de um terço dos municípios de Minas Gerais está sob alerta de perigo potencial para baixa umidade, lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e válido até segunda-feira (09/08). 

O aviso de baixa umidade tem grau de severidade de Perigo Potencial (primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

O alerta abrange 310 municípios mineiros, o que representa aproximadamente 36% do total de 853 cidades do estado.

O aviso de baixa umidade teve início na manhã deste domingo (07/09), às 8h10, e vale até 10h de amanhã. 

Conforme o Inmet, os riscos potenciais incluem a umidade relativa do ar variando em níveis críticos, entre 20% e 30%, o que acarreta um baixo risco de incêndios florestais e perigos à saúde da população. 

Dez regiões mineiras estão entre as áreas afetadas. São elas: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Vale do Rio Doce, Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Noroeste de Minas, Oeste de Minas, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas e Vale do Mucuri.

Diante deste cenário de baixa umidade, o Inmet recomenda que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico durante as horas mais secas e não se exponha ao sol nos períodos mais quentes do dia.

O instituto também orienta que, para mais informações, os cidadãos podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Recomendações da Defesa Civil Nacional contra a baixa umidade

  • Beba bastante água, mesmo sem sentir sede
  • Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h
  • Use umidificadores de ar ou coloque bacias de água e toalhas úmidas nos ambientes
  • Evite banhos muito quentes, pois ressecam a pele
  • Redobre os cuidados com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias
  • Em caso de problemas respiratórios, procure um posto médico
  • Não queime lixo ou resíduos no quintal
  • Evite acender fogueiras, soltar balões ou fogos de artifício
  • Nunca atire cigarros ou fósforos acesos na vegetação 

Quais são os municípios sob alerta em Minas Gerais? 

  • Abadia dos Dourados
    Abaeté
    Água Boa
    Água Comprida
    Alvorada de Minas
    Angelândia
    Araçaí
    Araçuaí
    Araguari
    Araporã
    Arapuá
    Araújos
    Araxá
    Aricanduva
    Arinos
    Augusto de Lima
    Baldim
    Bambuí
    Berilo
    Berizal
    Biquinhas
    Bocaiúva
    Bom Despacho
    Bonfinópolis de Minas
    Bonito de Minas
    Botumirim
    Brasilândia de Minas
    Brasília de Minas
    Braúnas
    Buenópolis
    Buritis
    Buritizeiro
    Cabeceira Grande
    Cachoeira da Prata
    Cachoeira Dourada
    Caetanópolis
    Campina Verde
    Campo Azul
    Campo Florido
    Campos Altos
    Canápolis
    Cantagalo
    Capelinha
    Capim Branco
    Capinópolis
    Capitão Enéas
    Carbonita
    Carmésia
    Carmo do Paranaíba
    Carneirinho
    Cascalho Rico
    Catuti
    Cedro do Abaeté
    Centralina
    Chapada do Norte
    Chapada Gaúcha
    Claraval
    Claro dos Poções
    Coluna
    Comendador Gomes
    Comercinho
    Conceição das Alagoas
    Conceição do Mato Dentro
    Conceição do Pará
    Cônego Marinho
    Congonhas do Norte
    Conquista
    Coração de Jesus
    Cordisburgo
    Corinto
    Coroaci
    Coromandel
    Coronel Murta
    Córrego Danta
    Couto de Magalhães de Minas
    Cristália
    Cruzeiro da Fortaleza
    Curral de Dentro
    Curvelo
    Datas
    Delfinópolis
    Delta
    Diamantina
    Divinolândia de Minas
    Dom Bosco
    Dom Joaquim
    Dores de Guanhães
    Dores do Indaiá
    Douradoquara
    Engenheiro Navarro
    Esmeraldas
    Espinosa
    Estrela do Indaiá
    Estrela do Sul
    Felício dos Santos
    Felixlândia
    Ferros
    Formoso
    Fortuna de Minas
    Francisco Badaró
    Francisco Dumont
    Franciscópolis
    Francisco Sá
    Frei Inocêncio
    Frei Lagonegro
    Fronteira
    Fruta de Leite
    Frutal
    Funilândia
    Gameleiras
    Glaucilândia
    Gonzaga
    Gouveia
    Grão Mogol
    Grupiara
    Guanhães
    Guaraciama
    Guarda-Mor
    Guimarânia
    Gurinhatã
    Ibiá
    Ibiaí
    Ibiracatu
    Ibiraci
    Icaraí de Minas
    Indaiabira
    Indianópolis
    Inhaúma
    Inimutaba
    Ipiaçu
    Iraí de Minas
    Itacambira
    Itacarambi
    Itamarandiba
    Itambacuri
    Itapagipe
    Itinga
    Ituiutaba
    Iturama
    Jaboticatubas
    Jaíba
    Janaúba
    Januária
    Japonvar
    Jenipapo de Minas
    Jequitaí
    Jequitibá
    João Pinheiro
    Joaquim Felício
    José Gonçalves de Minas
    Josenópolis
    José Raydan
    Juramento
    Juvenília
    Ladainha
    Lagamar
    Lagoa da Prata
    Lagoa dos Patos
    Lagoa Formosa
    Lagoa Grande
    Lassance
    Leandro Ferreira
    Leme do Prado
    Limeira do Oeste
    Lontra
    Luislândia
    Luz
    Malacacheta
    Mamonas
    Manga
    Maravilhas
    Marilac
    Martinho Campos
    Materlândia
    Matias Cardoso
    Mato Verde
    Matozinhos
    Matutina
    Medeiros
    Minas Novas
    Mirabela
    Miravânia
    Moema
    Monjolos
    Montalvânia
    Monte Alegre de Minas
    Monte Azul
    Monte Carmelo
    Montes Claros
    Montezuma
    Morada Nova de Minas
    Morro da Garça
    Morro do Pilar
    Nacip Raydan
    Natalândia
    Ninheira
    Nova Ponte
    Nova Porteirinha
    Nova Serrana
    Novo Cruzeiro
    Novorizonte
    Olhos-d'Água
    Onça de Pitangui
    Padre Carvalho
    Paineiras
    Pai Pedro
    Papagaios
    Paracatu
    Paraopeba
    Patis
    Patos de Minas
    Patrocínio
    Paulistas
    Peçanha
    Pedras de Maria da Cruz
    Pedrinópolis
    Pedro Leopoldo
    Pequi
    Perdizes
    Pintópolis
    Pirajuba
    Pirapora
    Pitangui
    Planura
    Pompéu
    Ponto Chique
    Porteirinha
    Poté
    Prata
    Pratinha
    Presidente Juscelino
    Presidente Kubitschek
    Presidente Olegário
    Prudente de Morais
    Quartel Geral
    Riachinho
    Riacho dos Machados
    Rio Paranaíba
    Rio Pardo de Minas
    Rio Vermelho
    Romaria
    Rubelita
    Sabinópolis
    Sacramento
    Salinas
    Santa Cruz de Salinas
    Santa Fé de Minas
    Santa Juliana
    Santa Maria do Suaçuí
    Santana de Pirapama
    Santana do Riacho
    Santa Rosa da Serra
    Santa Vitória
    Santo Antônio do Itambé
    Santo Antônio do Monte
    Santo Antônio do Retiro
    Santo Hipólito
    São Francisco
    São Francisco de Sales
    São Gonçalo do Abaeté
    São Gonçalo do Rio Preto
    São Gotardo
    São João da Lagoa
    São João da Ponte
    São João das Missões
    São João do Pacuí
    São João do Paraíso
    São João Evangelista
    São José da Safira
    São José da Varginha
    São José do Jacuri
    São Pedro do Suaçuí
    São Romão
    São Roque de Minas
    São Sebastião do Maranhão
    Sardoá
    Senador Modestino Gonçalves
    Senhora do Porto
    Serra Azul de Minas
    Serra da Saudade
    Serra do Salitre
    Serranópolis de Minas
    Serro
    Sete Lagoas
    Setubinha
    Taiobeiras
    Tapira
    Tapiraí
    Tiros
    Três Marias
    Tupaciguara
    Turmalina
    Ubaí
    Uberaba
    Uberlândia
    Unaí
    União de Minas
    Uruana de Minas
    Urucuia
    Vargem Grande do Rio Pardo
    Varjão de Minas
    Várzea da Palma
    Varzelândia
    Vazante
    Verdelândia
    Veredinha
    Veríssimo
    Virgem da Lapa
    Virginópolis
    Virgolândia

