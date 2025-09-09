Homem prende a perna em bueiro e come salgadinho durante o resgate
Vítima presa em bueiro em Sabará é salva pelos Bombeiros e surpreende ao comer tranquilamente durante o salvamento
O Corpo de Bombeiros encontrou uma situação inesperada envolvendo o resgate de um homem em Sabará, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (8/9).
O jovem foi resgatado pela corporação após ficar com a perna direita presa em um bueiro no bairro Vila Rica, por volta das 20h45.
A vítima, supostamente embriagada, caminhava pelo local quando pisou em falso e a perna direita ficou presa até a coxa entre as grades de um bueiro.
Para realizar o resgate com segurança, os bombeiros precisaram cortar parte da grade para liberar o rapaz, que saiu ileso após a operação.
Apesar da situação, a vítima comia um salgadinho industrializado de forma tranquila enquanto recebia a ajuda dos militares.
*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos