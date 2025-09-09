Assine
INUSITADO

Homem prende a perna em bueiro e come salgadinho durante o resgate

Vítima presa em bueiro em Sabará é salva pelos Bombeiros e surpreende ao comer tranquilamente durante o salvamento

09/09/2025 18:20

Homem come salgadinho enquanto é resgatado de bueiro.
Homem come salgadinho enquanto é resgatado de bueiro. crédito: Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros encontrou uma situação inesperada envolvendo o resgate de um homem em Sabará, na Grande BH, na noite dessa segunda-feira (8/9).

O jovem foi resgatado pela corporação após ficar com a perna direita presa em um bueiro no bairro Vila Rica, por volta das 20h45.

 

A vítima, supostamente embriagada, caminhava pelo local quando pisou em falso e a perna direita ficou presa até a coxa entre as grades de um bueiro.

Para realizar o resgate com segurança, os bombeiros precisaram cortar parte da grade para liberar o rapaz, que saiu ileso após a operação.

Apesar da situação, a vítima comia um salgadinho industrializado de forma tranquila enquanto recebia a ajuda dos militares.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

