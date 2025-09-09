Assine
NA BORRACHARIA

Homem é morto na frente do filho de 4 anos

Crime ocorreu em Araguari, no Triângulo Mineiro; a vítima tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas

Ivan Drummond
Ivan Drummond
09/09/2025 09:48

Maycon já tinha sido preso, diversas vezes, por tráfico de drogas
Maycon já tinha sido preso, diversas vezes, por tráfico de drogas crédito: Redes sociais

A Polícia Civil ainda não tem pistas nem a motivação para o assassinato de Maycon Manoel, de 31 anos, dentro de uma borracharia, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele foi morto na frente do filho de apenas quatro anos.

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (8/9),no Bairro Jequitibá. O homem estava com o filho numa borracharia, onde contratou o serviço de reparo de um pneu de seu carro que tinha furado.

Ele aguardava pela conclusão do serviço, quando ouviu tiros. Ao escutar os disparos, segundo o borracheiro, o cliente correu em direção ao banheiro. Mas foi atingido e caiu. Ele faleceu no local. 

O filho do homem assistiu a tudo, segundo o borracheiro. De acordo com informações da Polícia Militar, o matador chegou ao local e foi logo atirando, da porta. Ele fugiu em seguida.

Sabe-se que o atirador não estava sozinho. Ele estava acompanhado de outros dois homens e todos fugiram de carro. A polícia investiga a vida pregressa da vítima, para tentar identificar o atirador e seus comparsas. Já se sabe que a vítima tinha sido presa por tráfico de drogas.

