Homem é morto na frente do filho de 4 anos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil ainda não tem pistas nem a motivação para o assassinato de Maycon Manoel, de 31 anos, dentro de uma borracharia, em Araguari, no Triângulo Mineiro. Ele foi morto na frente do filho de apenas quatro anos.

O crime ocorreu na noite desta segunda-feira (8/9),no Bairro Jequitibá. O homem estava com o filho numa borracharia, onde contratou o serviço de reparo de um pneu de seu carro que tinha furado.

Ele aguardava pela conclusão do serviço, quando ouviu tiros. Ao escutar os disparos, segundo o borracheiro, o cliente correu em direção ao banheiro. Mas foi atingido e caiu. Ele faleceu no local.

O filho do homem assistiu a tudo, segundo o borracheiro. De acordo com informações da Polícia Militar, o matador chegou ao local e foi logo atirando, da porta. Ele fugiu em seguida.

Sabe-se que o atirador não estava sozinho. Ele estava acompanhado de outros dois homens e todos fugiram de carro. A polícia investiga a vida pregressa da vítima, para tentar identificar o atirador e seus comparsas. Já se sabe que a vítima tinha sido presa por tráfico de drogas.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia