Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Reviravolta em morte de vigilante: suposta vítima se torna suspeito

Vigilante que seria outra vítima caiu em várias contradições, o que levantou a suspeita dos policiais

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
04/09/2025 12:51

compartilhe

Siga no
x
O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira, na Fazenda Agronelli
O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira, na Fazenda Agronelli crédito: Redes sociais

A investigação sobre a morte de um vigilante, de 31 anos, na Fazenda Agronelli, em Uberaba (MG), às margens da BR-050, ocorrida na quarta-feira (3/9), teve uma reviravolta. Em princípio, o crime havia sido considerado como um latrocínio - roubo seguido de morte. Mas outro vigilante, de 50 anos, que tinha contado a história do roubo, caiu em contradição no depoimento e tornou-se suspeito de homicídio.

Na madrugada de ontem, o vigilante de 50 anos chamou a polícia alegando que ele e o colega estavam de plantão, quando foram surpreendidos por dois homens, que chegaram pelas costas de ambos, gritando “perdeu, perdeu, passem as armas”.

Leia Mais

Os ladrões, segundo a versão do vigilante, teriam tomado  dele o colete e o revólver. Ele fugiu, escondendo em uma das casas da fazenda, e nesse momento ouviu um tiro vindo dos fundos da casa principal da propriedade.

De longe, disse ter visto os dois homens fugindo para a rodovia. Ele, então, correu para a casa principal e viu o companheiro caído no chão, morto com um tiro na cabeça.

Levado de volta ao local onde ocorreu o crime, o vigilante passou a cair em contradição, a cada pergunta que lhe era feita sobre o crime. “Versões incongruentes e contraditórias”, segundo os policiais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Isso despertou suspeita por parte dos investigadores, que deram voz de prisão em flagrante ao vigilante. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão, e pela manhã, transferido para a Delegacia de Homicídios de Uberaba.

Tópicos relacionados:

homicidio latrocinio policia prisao uberaba vigilante

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay