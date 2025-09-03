MG: homem mata filho da namorada e é assassinado em linchamento

Dois homens morreram depois de serem esfaqueados na noite dessa terça-feira (2/9) no Bairro Eldorado, em Montes Claros, no Norte de Minas. Um dos mortos teria sido vítima de linchamento.

De acordo com informações da Polícia Militar, um homem de 44 anos matou o filho da namorada dele, de 41 anos, a facadas, após um desentendimento entre eles. O motivo da discussão não foi divulgado. Na sequência, um grupo de pessoas entrou na casa e agrediu o autor do crime com chutes, pontapés e, por fim, uma facada no tórax, tirando a sua vida.

A Policia Militar foi até o local, onde se deparou com as duas vítimas de homicídio. Um corpo estava na entrada da casa e o outro foi encontrado na cozinha da residência.

De acordo com o registro da PM, a moradora da casa onde ocorreram os assassinatos contou que o filho dela teve um desentendimento com o seu namorado. Em meio à discussão, o namorado da moradora desferiu golpes no outro homem, que veio a óbito.

Diante do que ocorreu com o filho, a mulher saiu correndo da residência, gritando por socorro. Cerca de dez pessoas foram ao local e, “em retaliação”, atacaram e mataram o namorado dela. A PM informou que identificou alguns dos suspeitos de terem praticado o suposto linchamento, entre eles um adolescente de 16 anos.

Na tarde desta quarta, a reportagem do Estado de Minas esteve no Bairro Eldorado. De acordo com moradores, os dois homicídios aconteceram em um aglomerado de casas no meio da comunidade, denominada “Vila Alice”. Todas as pessoas ouvidas no local disseram que “não tinham” informações sobre o caso, alegando também desconhecimento das causas dos assassinatos.