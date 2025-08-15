Ruas de Montes Claros são 'invadidas' pelo encanto das Festas de Agosto

Montes Claros, no Norte de Minas, vive nesta semana uma mistura de ritmos, animação e colorido que toma das suas ruas e encanta moradores e visitantes. O clima de alegria e beleza faz parte das Festas de Agosto, que são promovidas há quase dois séculos. A programação segue até este domingo (17/08).

Os protagonistas dos festejos são os grupos folclóricos de catopês, marujos e caboclinhos formados, na grande maioria, por trabalhadores simples que, neste período, deixam seus afazeres para se dedicar aos desfiles e apresentações que atraem milhares de visitantes.

As festas também contam com uma programação cultural, o Festival Folclórico, com apresentações musicais e mostras artísticas. Uma das atrações é uma exposição da artista plástica Yara Tupinambá.

A mostra “Yara Tupinambáe os festejos populares” foi montada no Centro Cultural Hermes de Paula, localizado em frente a praça onde acontecem as apresentações artísticas. A exposição poderá ser visitada, gratuitamente, até 31 de agosto, como parte integrante do programa Agosto das Artes, iniciativa do governo de Minas.

A programação religiosa das Festas de Agosto nas ruas de Montes Claros foi iniciada nessa quinta-feira (14/08), com o cortejo de Nossa Senhora do Rosário. Acompanhado pelos grupos de catopês, marujos e caboclinhos, o “Reinado” de Nossa Senhora saiu da Praça do Automóvel e passou pelas ruas Dom Joao Pimenta e Camilo Prates, Praça Doutor Carlos e Rua Governador Valadares, até chegar a Igrejinha do Rosário, no Centro da cidade.

Nesta sexta-feira (15/08) com o mesmo trajeto, aconteceu o Reinado de São Benedito (cores branca e rosa). Na manhã deste sábado (16/8), a atração será o desfile do Império do Divino Espírito Santo (cor vermelha). Na tarde de domingo (17/8), haverá o desfile de encerramento, envolvendo os cortejos de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e o Império do Divino Espírito Santo.

Programação em museu

As atrações musicais do Festival Folclórico de Montes Claros, inserido na programação das Festas de Agosto, se concentram na Praça da Matriz, no Centro da cidade. Os participantes da festa também “esticam” até o “Corredor Cultural”, na Rua Celestino, atrás da Praça da Matriz, no Centro Histórico da cidade.

No “corredor” está situado o Museu Regional do Norte de Minas (MRNM), vinculado á Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e instalado no antigo “Casarão da Fafil”, construído em 1886. O museu conta com uma agenda de atividades dedicadas ás Festas de Agosto.

Uma das atrações do Museu Regional é a exposição “Ventos Ancestrais”, que poderá ser visitada até 31 de agosto, com entrada gratuita. De autoria do fotógrafo e ativista Lucas Viggi e do artista e bordador Elton Souza, a mostra apresenta um diálogo entre fotografia e bordado, memória e tradição, em homenagem às Festas de Agosto e aos grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos.

Lucas Viggi e Elton Souza unem a força da imagem à delicadeza do trabalho manual. A exposição tem como destaques dois quadros de fotografias bordadas, além de três instalações imersivas que exploram diferentes formas de olhar e sentir a cultura popular. Um dos atrativos da mostra é o conjunto “Retratos de fé “, que reúne fotografias de dançantes nos cortejos, impressas em tecido voil e suspensas no espaço, criando a sensação de movimento e presença.

Outro destaque é o trabalho intitulado “Memórias por um fio”, instalação interativa criada em parceria com Elton Souza, em que o público observa as imagens através de monóculos, despertando a nostalgia das antigas formas de apreciar fotografias.

A exposição ainda reúne a mostra “Melodia dos ventos: Pipas e Mestres”, - homenagem aos mestres já ausentes, utilizando pipas como símbolos de liberdade, infância e da continuidade das tradições.

Guia das Festas de Agosto

Os visitantes de Montes Claros nesse período podem se informar sobre os principais aspectos das manifestações folclóricas na cartilha a “Festas de Agosto: Olhares Etnográficos”. O guia foi publicado pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), por meio do Citadino – Núcleo Interdisciplinar de Temáticas Urbanas. O material informativo resulta de pesquisa viabilizada com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Distribuída gratuitamente, o guia conta todas as informações sobre as Festas de Agosto, atendendo o interesse de visitantes e estudiosos. Entre os dados disponibilizados nas cartilhas estão os itinerários dos cortejos, os pontos principais das Festas de Agosto e as informações sobre a Associação dos Catopês, Marujos e Caboclinhos.

O material informativo também conta com um glossário sobre os grupos folclóricos e eventos da tradição, com o significado de congada, catopês, marujadas, caboclinhos, ternos, cortejos e levantamento de mastro.