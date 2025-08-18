Montes Claros recebe evento pela visibilidade de deficiências intelectuais

Esta segunda-feira (18/8) marca o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Montes Claros (APAE MOC) realizará um evento gratuito e aberto à toda população nesta sexta-feira (22/8), na Praça Dr. Carlos Versiani, das 8h às 12h. A data marca o Dia da Pessoa com Deficiência Intelectual.

A iniciativa, que faz parte do programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I) da instituição, visa dar visibilidade e promover a inclusão de pessoas com deficiência na comunidade.

A cada ano, a Federação Nacional das Apaes (Fenapaes) lança um tema para nortear as discussões e atividades em todo o país. Para 2025, o tema definido é "Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!".

O objetivo é promover um debate nacional sobre a importância de ouvir e valorizar as pessoas com deficiência, garantindo que elas tenham espaço para tomar suas próprias decisões e participar ativamente da sociedade.

A ação contará com a parceria do Afya Centro Universitário UNIFIPMOC, que por meio da clínica acadêmica, levará alunos dos cursos de medicina e enfermagem para oferecer serviços de saúde à população presente. Os futuros profissionais realizarão, gratuitamente, exames de prevenção e promoção à saúde, como aferição de pressão e teste de glicemia.

A reitora da UNIFIPMOC, Professora Renata Nobre Dias, ressalta que a saúde de uma comunidade se fortalece por meio da prevenção e do acesso à informação. “Ao realizarmos diagnósticos preventivos, atuamos como um braço complementar do sistema de saúde de Montes Claros e região, possibilitando a identificação precoce de condições que demandam atenção", diz.

Renata complementa: "Esta iniciativa evidencia como a educação acadêmica pode e deve estar a serviço da população, promovendo impactos positivos e imediatos na vida das pessoas.”

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo Demográfico de 2022, o Brasil possui 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 8,9% da população com dois anos ou mais. Dentre esse total, estima-se que aproximadamente 2,6 milhões apresentem deficiência intelectual.

A data, instituída pela Lei nº 13.585, de 26 de dezembro de 2017, tem como objetivo promover a conscientização da sociedade, o fortalecimento de políticas públicas inclusivas e o combate ao preconceito e à desigualdade social que ainda afetam essa população.

Serviço

"Deficiência não define. Oportunidade transforma. Inclua nossa voz!"



Local: Praça Dr. Carlos Versiani, Centro

Dia: Sexta-feira (22/8)

Horário: das 8h às 12h