1523

(foto: Ivan Samkov/Pexels)



As pessoas com deficiência são aquelas que possuem condições físicas, sensoriais, intelectuais ou mentais que podem afetar suas atividades diárias e sua participação plena na sociedade. Essas especificidades podem variar amplamente, desde dificuldades de locomoção, deficiência visual ou auditiva, até condições como autismo, síndrome de Down, entre outras.





Embora aproximadamente 8,76% da população brasileira tenha alguma deficiência, menos de 1% dos empregos formais são ocupados por pessoas com deficiência (IBGE). Isso indica uma clara exclusão e dificuldade de acesso dessas pessoas ao mercado de trabalho.









Diante dessa realidade preocupante, o Brasil implementou diversas ações afirmativas para promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Uma delas é a chamada Lei de Cotas (Lei nº 8.213/91), que determina que as empresas com mais de 100 funcionários devem destinar uma porcentagem de suas vagas para pessoas com deficiência. Essa medida tem sido fundamental para quebrar barreiras e abrir oportunidades para essa parcela da população.





Para garantir que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades de trabalho que as demais, é importante que as empresas ofereçam adaptações razoáveis em seus locais de trabalho, como rampas, elevadores, banheiros acessíveis, entre outros. Além disso, é fundamental que haja uma mudança na cultura empresarial para valorizar e reconhecer as competências e habilidades das pessoas com deficiência, em vez de focar nas suas limitações.





Podem fazer parte das ações para a inclusão o desenvolvimento de programas de capacitação profissional específicos para pessoas com deficiência e as parcerias entre empresas e consultorias de diversidade para conscientização das equipes sobre como combater o capacitismo. O capacitismo é uma forma de discriminação que considera as pessoas com deficiência como inferiores ou incapazes, perpetuando estereótipos negativos e negando a elas igualdade de oportunidades e tratamento justo na sociedade.





Ao contratar pessoas com deficiência, as empresas podem usufruir de diversos ganhos. A diversidade no ambiente de trabalho contribui para a construção de uma cultura corporativa inclusiva, que valoriza a igualdade e o respeito. A presença de pessoas com deficiência traz diferentes perspectivas, experiências e habilidades, enriquecendo o ambiente profissional e estimulando a criatividade.





Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que a diversidade cognitiva, que inclui as diferenças de percepção e pensamento trazidas por pessoas com deficiência, está diretamente relacionada à inovação nas empresas.





Ao contratar pessoas com deficiência, as organizações têm a oportunidade de explorar todo o potencial de talentos frequentemente subestimados. Um estudo realizado pela Accenture revelou que empresas que priorizam a inclusão de pessoas com deficiência têm 28% mais chance de obter um alto desempenho financeiro.





A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é apenas uma questão de justiça social, mas também é bom para os negócios. Ao criar oportunidades iguais e valorizar a diversidade, as empresas contribuem para uma sociedade mais justa e inclusiva, ao mesmo tempo em que impulsionam seu próprio crescimento e sucesso.





Cabe às empresas e à sociedade como um todo se empenharem em garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades e possam contribuir para o desenvolvimento do país.