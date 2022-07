Pessoas com deficiência intelectual: alerta sobre alimentação balanceada

A nutricionista Dulciana Ribeiro diz que o profissional determina quais alimentos são indicados para cada pessoa e suas limitações, levando em conta biotipo e rotina (foto: Arquivo Pessoal) De acordo com a nutricionista, o trabalho com pessoas com deficiência intelectual exige mais atenção para que os nutrientes necessários sejam incluídos na alimentação. “Todos temos alimentos que gostamos ou rejeitamos. Isso é normal e, quando a pessoa tem autonomia, ela consegue decidir e buscar comidas e bebidas que sejam do seu gosto e que possam contribuir para a sua saúde. Porém, para indivíduos como os nossos educandos, é necessária uma atenção especial, já que, caso ocorra a rejeição por algum tipo de alimento, é preciso buscar alternativas saudáveis que venham suprir a necessidade nutricional desta pessoa. Por isso, é preciso ter atenção e paciência".

Acompanhamento especializado

Dulciana Ribeiro enfatiza a importância do acompanhamento especializado aos indivíduos com deficiência intelectual. “Uma dieta balanceada é aquela composta de diversos grupos alimentares que deverão ser ingeridos conforme a necessidade de cada um. Por esse motivo, é sempre bom contar com o acompanhamento de um profissional adequado, já que ele vai determinar quais alimentos são mais indicados para cada pessoa e suas limitações, levando em conta seu biotipo, rotina e, outras questões cotidianas"



Dulciana Ribeiro salienta que manter os educandos bem nutridos vai além do cardápio. "Elencamos os alimentos servidos de acordo com as necessidades nutricionais, com um cardápio variado e muito bem elaborado. Mas há também outros fatores que influenciam na nutrição da pessoa com deficiência intelectual que, para quem não conhece, pode parecer banal, mas é muito importante, como a forma de ofertar o alimento, na temperatura ideal, no tempo que cada educando leva para se alimentar, já que alguns tem voracidade e comem rápido e outros têm dificuldade de mastigação."Por isso, destaca a nutricionista, é importante estar atento "a consistência, temperatura, cor e a forma que se apresenta o alimento para o indivíduo e, principalmente o treinamento constante dos cuidadores para que estejam aptos a lidar com as especificidades de cada aluno", complementa.