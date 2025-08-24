Lula volta a Minas e vai visitar Contagem e Montes Claros no mesmo dia

Na próxima sexta-feira (29/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retorna a Minas Gerais. Além de Contagem, cidade da Região Metropolitana, governada pela petista Marília Campos, ele vai anunciar investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltado para mobilidade. No mesmo dia, Lula vai a Montes Claros, para a inauguração da Acelen Agripark Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial, projeto de transição energética, que visa a produção e o plantio de mudas de coco de macaúba voltados para a fabricação de combustível renovável para a aviação.

O empreendimento da Acelen Renováveis conta com investimentos da ordem de R$ 314 milhões, dos quais R$ 258 milhões financiados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O projeto será desenvolvido em parceria com produtores rurais da região.

Inicialmente, estava prevista somente a visita de Lula a Contagem, onde, além de lançar o “Novo” PAC Mobilidade, visitará as obras do corredor da Avenida Maracanã. Mas, conforme apurou o Estado de Minas, a ida do presidente ao Norte de Minas será acrescentada na agenda.

A “esticada” de Lula a Montes Claros foi marcada em atendimento a um pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outros aliados Platobr Politica

A inauguração do projeto de energia renovável está marcada para 14h30, na sede do empreendimento, às margens da MCG-135 (estrada Montes Claros/Januária), na comunidade da Lagoa da Titirica, perto do distrito de Nova Esperança, a 23 quilômetros da área urbana.

A agenda em Contagem deverá ser cumprida pela manhã. A “esticada” de Lula a Montes Claros foi marcada em atendimento a um pedido do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e outros aliados.

Sétima vez

O retorno de Lula a Minas Gerais será a sétima visita do petista ao estado em seis meses. Em abril deste ano, Lula esteve em Montes Claros para anunciar investimentos na fábrica da farmacêutica Novo Nordisk. Além de Contagem e Montes Claros, ele também já esteve este ano em Campo do Meio, Betim, Ouro Branco, Mariana e Minas Novas, local de sua última viagem ao território mineiro, em 24 de julho passado.

A Acelen Renováveis pertence à Mubadala Capital, uma companhia global de gestão de ativos com sede em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), criada para participar ativamente na transição energética global. A empresa divulga o lançamento de seu projeto no Norte de Minas como um “momento histórico na transição energética do Brasil e do mundo”.

Conforme informações divulgadas pela companhia, o Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial Acelen Agripark será voltado ao desenvolvimento da cadeia produtiva da macaúba, planta do Cerrado brasileiro com alto poder energético.

O empreendimento vai ocupar uma área de 138 hectares, dos quais 59 hectares serão destinados a experimentos (com oito áreas experimentais e uma de controle). O local terá capacidade de germinar 1,7 milhão de sementes de macaúba por mês e produzir 10,5 milhões de mudas da espécie por ano.

A Acelen firmou parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), que, por meio de pesquisa em um de seus laboratórios da área de biologia, conseguiu reduzir significamente o período de dormência (diminuiu o tempo de germinação) da semente de macaúba.

O projeto da empresa de capital dos Emirados Árabes Unidos prevê o cultivo de mudas de macaúba em parceria com produtores rurais de Minas Gerais e da Bahia, visando alcançar o plantio da palmeira em 180 mil hectares de áreas de pastagens degradadas, sendo que 20% das plantações serão destinadas à agricultura familiar e a pequenos produtores.

Ainda conforme informações divulgadas pela Acelen, o projeto prevê a obtenção de dois produtos a partir do óleo do coco de macaúba: o biodiesel renovável, ou diesel verde (HVO), e o Combustível Sustentável da Aviação (SAF). Os dois biocombustíveis têm potencial de reduzir 80% das emissões de CO2, em comparação com os combustíveis fósseis, isso sem considerar o sequestro de carbono, destaca a investidora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia