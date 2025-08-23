Embates com Lula explicam queda na avaliação de Zema, diz especialista

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A queda na aprovação do governo Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais é reflexo direto da estratégia do governador de ampliar sua exposição nacional e se colocar como um nome de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia o diretor da Quaest, o cientista político Felipe Nunes.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa sexta-feira (22/8), o índice de aprovação do governo Zema caiu de 62%, em fevereiro, para 55%, em agosto, uma queda de sete pontos percentuais em seis meses. Hoje, 35% dos mineiros desaprovam o governo, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Na comparação com dezembro de 2024, quando o índice de aprovação alcançava 64%, a queda é ainda mais acentuada. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o recuo está diretamente ligado à estratégia de Zema de se projetar no cenário nacional, de olho em uma candidatura à Presidência em 2026.

“Zema perdeu popularidade especificamente no eleitor mais à esquerda que votou em ‘LuZema’ em 2022, mas que passou a vê-lo como um competidor do Lula em 2026”, disse o cientista político se referindo à eleição de 2022, quando os dois foram eleitos – o governador para um segundo mandato e Lula para seu terceiro mandato presidencial.

Segundo ele, a maior exposição do governador e seus embates públicos com o presidente têm gerado desgaste.

A primeira queda na avaliação do governo Zema, de dezembro para fevereiro, coincide com o período em que Zema passou a adotar uma postura mais crítica ao PT nas redes sociais.

À época, o levantamento foi feito dias após o governador mineiro publicar o vídeo em que comeu banana com casca para criticar a condução econômica do governo do presidente Lula, publicação que teve ampla repercussão e foi bastante criticada.

Já a pesquisa divulgada nessa sexta-feira ocorre poucos dias após o lançamento da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.

O levantamento foi feito entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros e compreendeu, inclusive a repercussão do lançamento da pré-candidatura de Zema a presidente da República, no último dia 16 de agosto, em evento do partido Novo, em São Paulo. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

O que mostrou a pesquisa Genial/Quaest?