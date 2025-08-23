Assine
ELEIÇÕES 2026

Embates com Lula explicam queda na avaliação de Zema, diz especialista

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa sexta-feira, mostra queda de sete pontos percentuais na aprovação do governo Zema em seis meses

Alessandra Mello
Vinícius Prates
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
23/08/2025 12:40

Zema e Lula conversando
O índice de aprovação do governo Zema caiu de 62%, em fevereiro, para 55%, em agosto, crédito: RICARDO STUKERT/PR

A queda na aprovação do governo Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais é reflexo direto da estratégia do governador de ampliar sua exposição nacional e se colocar como um nome de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), avalia o diretor da Quaest, o cientista político Felipe Nunes.

Segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nessa sexta-feira (22/8), o índice de aprovação do governo Zema caiu de 62%, em fevereiro, para 55%, em agosto, uma queda de sete pontos percentuais em seis meses. Hoje, 35% dos mineiros desaprovam o governo, enquanto 10% não souberam ou não responderam.

Na comparação com dezembro de 2024, quando o índice de aprovação alcançava 64%, a queda é ainda mais acentuada. Para o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o recuo está diretamente ligado à estratégia de Zema de se projetar no cenário nacional, de olho em uma candidatura à Presidência em 2026.

“Zema perdeu popularidade especificamente no eleitor mais à esquerda que votou em ‘LuZema’ em 2022, mas que passou a vê-lo como um competidor do Lula em 2026”, disse o cientista político se referindo à eleição de 2022, quando os dois foram eleitos – o governador para um segundo mandato e Lula para seu terceiro mandato presidencial.

Segundo ele, a maior exposição do governador e seus embates públicos com o presidente têm gerado desgaste.

A primeira queda na avaliação do governo Zema, de dezembro para fevereiro, coincide com o período em que Zema passou a adotar uma postura mais crítica ao PT nas redes sociais.

À época, o levantamento foi feito dias após o governador mineiro publicar o vídeo em que comeu banana com casca para criticar a condução econômica do governo do presidente Lula, publicação que teve ampla repercussão e foi bastante criticada.

Já a pesquisa divulgada nessa sexta-feira ocorre poucos dias após o lançamento da pré-candidatura de Zema à Presidência da República.

O levantamento foi feito entre os dias 13 e 17 de agosto, com 1.482 eleitores mineiros e compreendeu, inclusive a repercussão do lançamento da pré-candidatura de Zema a presidente da República, no último dia 16 de agosto, em evento do partido Novo, em São Paulo. A margem de erro estimada é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

O que mostrou a pesquisa Genial/Quaest?

  • Aprovação: caiu de 62%, em fevereiro, para 55%, em agosto, uma queda de 7 pontos
  • Desaprovação: subiu de 30% para 35% no mesmo período
  • Não sabem/não responderam: 10%
  • Comparação com dezembro/2024: aprovação era de 64% e rejeição de 29%
  • Causas da queda: maior exposição nacional de Zema e embates com Lula, segundo o cientista político Felipe Nunes
  • Perda de apoio: principalmente entre eleitores de esquerda que votaram em “LuZema” em 2022, mas que hoje o veem como adversário de Lula em 2026

