O governador Romeu Zema (Novo) encerra o segundo ano do segundo mandato com 64% de aprovação, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (12/12). O levantamento aponta que 29% dos eleitores mineiros desaprovam a gestão do governador mineiro, enquanto 7% não souberam ou não quiseram responder.

Os números apresentam estabilidade em relação à pesquisa anterior, realizada em abril deste ano, quando Zema registrou 62% de aprovação e 31% de desaprovação.

Ainda segundo o levantamento, 39% dos entrevistados avaliam o desempenho de Romeu Zema como "positivo", enquanto outros 39% o consideram "regular". Já 15% classificam como "negativo" e 7% não souberam ou preferiram não responder.

Avaliação por regiões



No interior de Minas Gerais, o governador é avaliado positivamente por 40% dos entrevistados, enquanto 37% classificam sua gestão como regular e 14% como negativa. Já na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a avaliação regular predomina, com 43%, seguida de 34% das avaliações positivas e 18% negativas. Na capital mineira, 37% dos eleitores consideram a gestão positiva, 43% regular e 19% negativa.

A pesquisa também revela que 41% dos mineiros acreditam que o estado está melhorando, ao passo que 42% consideram que nada mudou. Para 14%, Minas Gerais está piorando. Além disso, 54% avaliam que Minas está em melhor situação em comparação a outros estados, enquanto 28% discordam dessa visão.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.480 eleitores entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.