Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (11/12), 41% dos brasileiros consideram o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 'pior' do que os anteriores. Esse é o maior índice registrado neste segmento desde o início do levantamento, em fevereiro de 2023, quando apenas 25% dos eleitores tinham essa percepção.

Ainda segundo o levantamento, 35% dos eleitores acreditam que o atual mandato é melhor do que os anteriores, enquanto 19% consideram igual aos anteriores. 5% dos eleitores não souberam ou quiseram responder.

O levantamento também indica que 42% dos eleitores acreditam que o governo Lula está melhor do que o do seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL). Para 37% dos eleitores a gestão está pior e para 20% igual.

A pesquisa também aponta que 46% dos eleitores acreditam que o Brasil está indo na "direção errada", ante 43% que acreditam estar na "direção certa". 11% dos eleitores não souberam responder ou não responderam. No levantamento, 40% dos mineiros afirmam que o Brasil está indo na direção certa, enquanto 49% discordam.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 8.598 eleitores entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro estimada é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.