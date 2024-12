Para 40% dos brasileiros, economia do Brasil piorou

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A maioria dos brasileiros avalia que a situação econômica do país piorou nos últimos 12 meses. De acordo com levantamento da Genial/Quaest, divulgado nesta quarta-feira (11/12), 40% dos entrevistados acreditam que a economia do Brasil piorou, enquanto 27% consideram que ela melhorou. Outros 30% avaliam que a situação permaneceu a mesma.

A pesquisa ainda revela que 68% dos brasileiros percebem uma redução no poder de compra em comparação ao ano passado. Apenas 19% acreditam que o poder de compra aumentou, e 12% afirmam que ele ficou igual.

Quanto aos preços, 78% dos entrevistados afirmam que os alimentos ficaram mais caros no último mês. Apenas 8% consideram que os preços caíram, enquanto 13% dizem que os valores permaneceram os mesmos.

No que diz respeito aos custos de serviços essenciais, 65% dos brasileiros acreditam que as contas de água e luz aumentaram no último mês, enquanto 6% discordam. Outros 24% consideram que os preços permaneceram os mesmos.

A pesquisa também aponta que 59% dos eleitores acreditam que o preço da gasolina subiu, 7% acham que ele caiu e 20% afirmam que permaneceu igual.

Apesar dos índices, 50% dos entrevistados esperam uma melhora na economia nos próximos 12 meses. Outros 28% acreditam que o cenário econômico irá piorar, e 17% acham que ele permanecerá estável.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 8.598 eleitores entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro estimada é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%.