Brasil tem salto de 46% no número de bilionários em um ano

Se em 2023 o Brasil contava com 41 bilionários, um recente relatório divulgado pelo banco UBS aponta que o país vai fechar 2024 com 60, um acréscimo de 19, que corresponde a um crescimento de 46%. Chama a atenção nessa lista de 19 novos bilionários a predominância de herdeiros, que somam 12, enquanto apenas 7 dos que alcançaram essa fortuna são empreendedores.

Juntos, os bilionários brasileiros somam um patrimônio de US$ 154,9 bilhões, sendo que esse valor cresceu 37,7% ao longo deste ano, o maior índice das Américas. Apesar disso, o Brasil ocupa a quarta colocação no ranking dos bilionários do continente americano, atrás dos Estados Unidos (US$ 5,8 trilhões), Canadá (US$ 213 bilhões) e México (US$ 199 bilhões). Na América, o país com mais bilionários é os Estados Unidos, com 973, com alta de 12% em relação a 2023.

Mundo já soma mais de 2 mil bilionários

Levando em consideração os bilionários de todo o mundo, o UBS Billionaire Ambitions Report aponta que em 2024 sua fortuna saltou de US$ 11,99 trilhões para US$ 13,96 trilhões, um aumento de 16,5%. No entanto, o número de bilionários cresceu em uma proporção bem inferior que no Brasil, de 2.544 para 2.682, uma alta de 5,42%.

O estudo indica que as áreas que mais geraram novos bilionários, além de ampliar a concentração de riqueza, são as de tecnologia, indústria e materiais. Os destaques são as inovações em inteligência artificial (IA) e a transição energética para modais mais limpos.

Mulheres se destacaram na última década

Em uma década, de 2015 a 2024, a fortuna dos bilionários cresceu 121%, de US$ 6,3 trilhões para US$ 14 trilhões. Ao longo desses dez anos, o número de bilionários cresceu acima de 50%, indo de 1.757 para 2.682.

Nesse período, as mulheres se destacaram. Na última década, o número de bilionárias saltou de 190 para 344, um crescimento de 81%. Se o número é baixo em relação aos homens, o ritmo de crescimento das mulheres é superior, visto que o número de bilionários cresceu 49%, alcançando 2.338 em 2024.

O estudo ainda indica que a maioria dessas mulheres foram responsáveis pela construção da própria fortuna. Em valores, os ativos das bilionárias cresceram 153%, atingindo US$ 1,7 trilhão. O número também supera o crescimento dos ativos dos bilionários, que no mesmo período subiram 117%, mas totalizam US$ 12,3 trilhões. Isso evidencia que a riqueza média dos homens bilionários é maior, cerca de US$ 5,3 bilhões, enquanto a das mulheres está na casa de US$ 4,8 bilhões.

A China também se destacou na última década, se firmando como o país com o maior crescimento de bilionários. Entre os anos de 2025 e 2020, essa fortuna cresceu 137,6%, indo de US$ 887,3 bilhões para US$ 2,1 trilhões. A partir daí houve uma queda de 16%, reduzindo o valor para US$ 1,8 trilhão.

Curioso é que o número de bilionários na China é estável, tendo passado de 339 em 2015 para 496 em 2020, período de maior crescimento. Mas, em 2024 esse número vai fechar em 501. O país tem outra particularidade, que é a alta taxa de rotatividade entre os bilionários. É que, cerca de um terço dos bilionários chineses têm patrimônios ligeiramente superiores a um US$ 1 bilhão, fazendo com que uma pequena queda no preço das ações já reduza seu patrimônio.