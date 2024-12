Fabricante do Ozempic vai anunciar mais investimentos em MG nesta segunda

A empresa farmacêutica multinacional dinamarquesa Novo Nordisk vai fazer um grande investimento na ampliação da produção em Montes Claros (Norte de Minas), onde já possui uma fabrica. O projeto será divulgado conjuntamente por um representante da direção da multinacional e do governo do Estado em solenidade marcada para esta segunda-feira (9/12), ás 13h30min, na Cidade Administrativa.

Foi criada uma grande expectativa em relação ao total do investimento e sobre a possibilidade da Novo Nordisk ampliar sua linha de produção da sua unidade de Montes Claros, até, então dedicada à fabricação de insulina. Desde 2023, a Novo Nordisk se tornou uma das empresas mais valiosas da Europa, graças, sobretudo ao Ozempic, medicamento fabricado pela indústria e que teve um crescimento de demanda em todo mundo, com o seu uso para tratamento da obesidade.

O Ozempic, até então, é fabricado pela multinacional somente na cidade de Kalundborg. Devido ao aumento da demanda do medicamento, surgiu a expectativa de que a empresa viesse a fabricar o remédio em outros países, inclusive no Brasil. Nos bastidores, há quem fale na possibilidade do grupo iniciar a produção do Ozempic em alguma das suas unidades fora da Dinamarca, como a fábrica de Montes Claros. Porém, a multinacional mantém uma política de não divulgar projetos futuros.

Na prática, o novo investimento corresponderia a uma nova fábrica da Novo Nordisk na cidade-polo do Norte do estado. No entanto, o valor a ser investido, a quantidade de empregos a serem gerados e a nova linha de produção são segredos guardados a sete chaves pelo grupo, que somente divulgará as informações durante a solenidade na Cidade Administrativa. A cerimônia será presidida pelo governador Romeu Zema.

Em reportagem sobre o novo polo farmacêutico de Montes Claros, o Estado de Minas revelou que a Novo Nordisk trabalhava em projeto para expandir suas atividades na cidade-polo do Norte de Minas. Procurada à época, a empresa confirmou a “realização de estudos para expandir a capacidade produtiva” no Norte de Minas, mas sem detalhar investimentos ou empregos previstos. “O projeto ainda está em fase de análise, o que inclui, entre outros processos, a emissão de licenças e certificados pelos devidos órgãos reguladores”, argumentou a multinacional.

A unidade da Novo Nordisk em Montes Claros é reconhecida como a maior fábrica de insulina da América Latina e uma das mais modernas do mundo, responsável por 30% da insulina produzida mundialmente pela companhia e 15% do produto consumido no mundo.

A fábrica do Norte de Minas é fornecedora de insulinas em ampolas e canetas para o sistema público de saúde (SUS) brasileiro e uma das maiores exportadoras do Brasil.

Polo farmacêutico

Os novos investimentos da Novo Nordisk vão contribuir para que Montes Claros (414,3 mil habitantes) se consolide como um grande polo farmacêutico. Está em construção na cidade uma grande fábrica de gigante dosetor, a Eurofarma, com investimento de R$ 1,8 bilhão e a previsão de gerar 600 empregos diretos e outros 1.500 postos de trabalho indiretos. A unidade representa um dos maiores empreendimentos farmacêuticos em instalação no país, com uma área construída prevista de 280 mil metros quadrados – quase duas vezes o tamanho do estádio Maracanã.

O município recebe ainda investimentos vultosos em outras plantas da área farmacêutica, dos Laboratórios Cristália e Hipolabor.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Flavio Roscoe, que visitou Montes Claros neste fim de semana, destaca que os novos investimento da Novo Nordisk, vai consolidar de vez o polo farmacêutico da cidade, com a perspectiva de “mudar a cara da região”, historicamente, castigada pelas secas e baixo dinamismo econômico.

“A Novo Norte é uma empresa extraordinária, e o investimento dela é qualidade de vida, mudança de patamar econômico da cidade de Montes Claros e da região. É uma empresa que cuida do desenvolvimento econômico e social. Desde que a Novo fez o primeiro investimento dela na cidade, a gente viu o setor farmacêutico florescer na região, com atração de outras empresas do setor”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“O 1boom' da indústria farmacêutica em Montes Claros, vai mudar a face da região. Eu acredito que dentro de dois ou três ano, Montes Claves vai consolidar como o segundo maior polo farmacêutico do Brasil. (As indústrias do setor) são empresas com altíssimo valor agregado, com muita tecnologia, trazendo conhecimento para toda a sociedade e também muita riqueza. Então, acredito que é um ganho colossal para toda a região”, assegura o presidente da FIEMG.