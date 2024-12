Aplicativo do Bradesco apresenta instabilidade nesta sexta-feira

Usuários que tentaram entrar no aplicativo do banco Bradesco na manhã desta sexta-feira (6/12) foram comunicados de uma falha no sistema. O aplicativo apresentou uma instabilidade e está fora do ar, o banco não informou horário de retorno.

Segundo mensagem que aparece logo após a tentativa de acesso, o Bradesco já começou a trabalhar na resolução do problema. A página indicou ainda que transações via Pix, transferências e pagamentos, além de consulta de saldo e extrato, podem ser feitas pelo internet banking.

Nas redes sociais, clientes reclamaram da falha no sistema. Um dos pontos levantados é de que o problema coincidiu com o quinto dia útil do mês, em que parte dos trabalhadores recebe o salário.