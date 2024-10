Bradesco Seguros amplia Projeto Oficina Sustentável

A Bradesco Seguros implementou o Projeto Oficina Sustentável, uma iniciativa que busca promover práticas sustentáveis, que já alcançou reconhecimento internacional. A empresa está ampliando sua atuação nesse setor, com foco em questões ambientais e sociais. Segundo Ney Dias, presidente da Bradesco Auto RE, a motivação principal para o lançamento desse projeto foi a crescente demanda da sociedade por soluções que promovam a sustentabilidade e a responsabilidade social. Alinhada à agenda ESG e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, a seguradora revisou sua Estratégia de Sustentabilidade em 2019, estabelecendo pilares que guiam suas ações ambientais, sociais e de governança.

Desde sua implementação em 2022, o Projeto Oficina Sustentável já gerou resultados expressivos, movimentando e redirecionando adequadamente 108,82 toneladas de resíduos. Apenas no primeiro semestre de 2024, foram recolhidas 20,82 toneladas de resíduos, com a participação de 21 oficinas. “O projeto não apenas minimiza o impacto ambiental, mas também fortalece parcerias com as oficinas, promovendo treinamentos e capacitação. A expectativa é que o número de oficinas participantes continue a crescer”, afirma Dias.

Além dos ganhos ambientais, a Bradesco Seguros destaca o impacto econômico e social da iniciativa. A empresa prevê a criação de mais de 2 mil novos empregos e a geração de R$ 14 milhões anuais para comunidades vulneráveis, beneficiando mais de 800 CNPJs.

A rastreabilidade e o controle dos resíduos provenientes de sinistros são outros diferenciais do projeto. A marcação das peças garante que todo o material seja reciclado ou reutilizado de forma adequada, fomentando uma economia circular e reduzindo ainda mais o impacto ambiental.

A parceria estratégica com a Ecoassist tem sido relevante para a operacionalização dessa cadeia sustentável. Segundo Eber Souza, representante da Ecoassist, o papel da empresa vai além da coleta de sucatas de peças de automóvel. “Desenvolvemos tecnologia de rastreabilidade e suporte especializado para as oficinas, garantindo a destinação correta de resíduos perigosos, como óleos, baterias e solventes, prevenindo a contaminação ambiental e assegurando o cumprimento das normas ambientais. Também apoiamos na conscientização ambiental das oficinas, implementando o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e oferecendo apoio nas questões de legislação ambiental e cadastro nos órgãos competentes.”

Os projetos de sustentabilidade da Bradesco Seguros já causam impactos socioambientais gerais em empresas e microempreendedores brasileiros. Nos últimos 12 meses, a seguradora gerou impacto positivo na operação de dez empresas e mais de 30 microempreendedores, além da inserção do terceiro setor. “A Bradesco Seguros segue ampliando os horizontes de sua atuação sustentável, reafirmando seu compromisso com o futuro do planeta e das próximas gerações”, finaliza Dias.

