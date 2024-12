Mercosul e UE anunciam acordo histórico de livre comércio

Líderes do Mercosul e da União Europeia (UE) anunciaram nesta sexta-feira (6/12) a assinatura de um acordo histórico de livre comércio entre os dois blocos econômicos. O anúncio foi feito em Montevidéu, no Uruguai, durante a cúpula do Mercosul, marcando o fim de uma negociação que se estendeu por 24 anos, desde que os diálogos iniciais começaram, em 1999.

A cerimônia contou com a presença dos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguai) e do anfitrião Luis Lacalle Pou (Uruguai), além da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Aguarde mais informações