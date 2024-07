O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que a Venezuela, governada por Nicolás Maduro, volte o quanto antes a fazer parte como membro efetivo do Mercado Comum do Sul (Mercosul). A declaração do petista foi dada em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, nesta terça-feira (9/7), durante viagem oficial ao país, mais novo integrante do bloco econômico.

“Esperamos poder receber muito rapidamente de volta a Venezuela. A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul”, disse Lula, ao lado do presidente boliviano, Luis Arce.

O chefe do Executivo brasileiro ainda defendeu que os resultados da eleição deste ano na Venezuela sejam reconhecidos por todos. Maduro busca, este ano, o seu terceiro mandato e terá como principal adversário Edmundo González.

“Fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos”, enfatizou.

O processo eleitoral venezuelano deste ano é visto com desconfiança por observadores e órgãos internacionais, além de outros líderes mundiais, depois de diversas cassações de candidaturas de rivais a Maduro, como a da líder oposicionista Maria Corina Machado, além do impedimento do registro de candidatura de Corina Yoris. As duas representam o partido oposicionista Vente Venezuela.