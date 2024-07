O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniu na manhã desta terça-feira (9/7) com o presidente boliviano Luis Arce, em Santa Cruz de La Sierra, no país andino. Lula que desembarcou na cidade ainda na noite desta segunda-feira (8/7), depois da cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, chega para a sua primeira visita ao país 12 dias após a tentativa de golpe de Estado promovida por militares contra o governo boliviano.





"Muito bem recebido pelo presidente da Bolívia, Luis Arce, para uma série de agendas comerciais e diplomáticas entre Brasil e Bolívia", escreveu Lula em uma rede social.

Além do encontro com o líder boliviano, a agenda prevê, na tarde desta terça-feira, uma cerimônia de assinatura de protocolos de parcerias, uma coletiva de imprensa e um encontro com movimentos sociais e com empresários bolivianos e brasileiros.

Na cúpula do Mercosul, desta segunda-feira, o presidente da Bolívia, Luis Arce, entregou a ata de ratificação da adesão plena de seu país ao bloco comercial, tornando o país o novo integrante do grupo.