O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a repetir o discurso de que em 2026, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser toda eleita para o Congresso Nacional. “2026 se eu sou Bolsonaro, coloco a família toda no Senado: Eduardo, Flávio, Carlos e Michelle”, escreveu no X - antigo Twitter.





Como mostrou a coluna “EM Minas”, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que aconteceu no último final de semana, a mensagem foi clara: vencer no futuro começa em 2024 e passa pelo território de Minas Gerais. Afinal, quem ganha no estado ganha no Brasil.





Por isso, o PL já está traçando suas estratégias, mirando em 100 cidades do estado. Nos bastidores do evento conservador, foi orientado aos palestrantes que eles deveriam enfatizar os votos para candidatos a vereadores e prefeitos do PL, argumentando que esses cargos são essenciais para formar uma base sólida de cabos eleitorais, influenciando as eleições de deputados, senadores e até mesmo para a presidência.





Jair Bolsonaro segue inelegível, mas o partido espera que a situação do ex-presidente mude até a chegada do pleito. Até o momento, a possibilidade de reverter a decisão é nula. Por isso, a mudança de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e atualmente no Republicanos, para o PL, é a hipótese mais provável para a ala bolsonarista.

Na semana passada, Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro, na investigação que apura se o ex-presidente e assessores se beneficiaram indevidamente com a venda de joias milionárias dadas de presente pelo governo saudita.

No sábado, durante um painel com o ex-presidente, Nikolas Ferreira afirmou que, se as circunstâncias mudarem, ele considera três possibilidades para 2026: “Jair, Messias e Bolsonaro”. O mesmo foi repetido sobre Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente, e seus filhos Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No momento, apenas Flávio ocupa cadeira no Senado.

No X, Nikolas ainda repercutiu a coluna do Estado de Minas. “Tá em choque, petista? Só começamos uiuiuiuiu”, escreveu.