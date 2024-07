Se Minas Gerais foi palco da derrota de Jair Bolsonaro (PL) em 2022, no último fim de semana, se destacou como polo bolsonarista durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC). Com palestras do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do deputado estadual e pré-candidato do partido à Prefeitura de BH, Bruno Engler, o estado voltou ao centro das discussões sobre a reorganização do Partido Liberal para conquistar bases estratégicas em 2026.

A mensagem foi clara: vencer no futuro começa em 2024 e passa pelo território mineiro. Afinal, quem ganha em Minas ganha no Brasil. Por isso, o PL já está traçando suas estratégias, mirando em 100 cidades do estado. Nos bastidores do evento conservador, foi orientado aos palestrantes que eles deveriam enfatizar os votos para candidatos a vereadores e prefeitos do PL, argumentando que esses cargos são essenciais para formar uma base sólida de cabos eleitorais, influenciando as eleições de deputados, senadores e até mesmo para a presidência.



Jair Bolsonaro segue inelegível, mas o partido espera que a situação do ex-presidente mude até a chegada do pleito. Até o momento, a possibilidade de reverter a decisão é nula. Por isso, a mudança de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e atualmente no Republicanos, para o PL, em busca do Planalto é a hipótese mais provável para a ala bolsonarista. Na semana passada, Bolsonaro foi indiciado por peculato, que é a apropriação de bens públicos, associação criminosa e lavagem de dinheiro pela Polícia Federal (PF) na investigação que apura se o ex-presidente e assessores se beneficiaram indevidamente de joias milionárias dadas de presente pelo governo saudita.



No sábado, durante um painel com o ex-presidente, Nikolas Ferreira afirmou que, se as circunstâncias mudarem, ele considera três possibilidades para 2026: “Jair, Messias e Bolsonaro”. Engler endossou o discurso, dizendo que a direita “precisa trabalhar” para eleger o “máximo de vereadores e prefeitos alinhados com Bolsonaro” neste ano. Os mineiros foram destaques em painéis que contaram com a presença de líderes da direita mundial, incluindo o presidente da Argentina, Javier Milei, líder do partido La Libertad Avanza e autodeclarado “anarcocapitalista”.



Quando se trata de 2024, o PL está concentrado em Minas Gerais com uma estratégia voltada para os eleitores insatisfeitos com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aproveitando a popularidade em baixa do presidente no estado, o partido aposta em pautas conservadoras e de costumes para criar a percepção de que os candidatos do PL são a alternativa ao governo petista. Essa estratégia busca aumentar a presença da legenda bolsonarista de 40 para 100 prefeituras em Minas. As convenções partidárias, que definirão os candidatos e coligações, estão marcadas para o período entre 20 de julho e 5 de agosto.



Enquanto discutiam a importância das bases, Nikolas Ferreira e Bruno Engler estavam acompanhados de seus pré-candidatos à Câmara de BH: Pablo Almeida (PL), ao lado de Nikolas, e Vile (PL), ao lado de Engler. Ambos são ex-assessores de seus padrinhos políticos e são considerados pelo PL mineiro puxadores de votos na capital. E como Minas foi destaque, a ausência do governador Romeu Zema (Novo) chamou a atenção. Colocado como possível sucessor ao legado bolsonarista e de olho no Planalto, o chefe mineiro não foi convidado oficialmente para participar do evento.



Porém, a coluna apurou que, apesar de não ter sido chamado pela organização, Zema foi convidado por Engler a comparecer, mas resolveu não viajar para Santa Catarina. Nas últimas semanas, o governador tem gradualmente ensaiado uma retirada de cena, deixando claro que aceitaria ser vice em uma possível chapa. Até o momento, a aliança seria com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-Brasil). Apesar disso, a possibilidade de uma dupla com Tarcísio de Freitas ainda não foi descartada. Segundo fontes próximas a Zema, se o paulistano desejar, ele também pode se unir à chapa.



Unificação em BH

Reunião da federação Psol-Rede realizada ontem confirmou a desistência de Bella Gonçalves (Psol) da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A deputada estadual decidiu apoiar o deputado federal Rogério Correia (PL), com o acordo sendo formalizado após uma visita ao presidente Lula em Brasília. Marina Silva, uma das líderes da federação, chegará a Belo Horizonte nesta quarta-feira (10/7) para acompanhar os próximos passos do processo.

Aos tiros



Em Brumadinho, uma placa de publicidade para o vereador Gabriel Parreiras (PRD) foi alvo de tiros, um ato que vem se arrastando como parte das tensões políticas em torno da pré-candidatura dele à prefeitura do município da Grande BH. O grupo do atual prefeito, Nenem da Asa (PV), tem intensificado as ações contra o vereador. A polícia registrou boletim de ocorrência e está investigando o incidente.

Codemig



A proposta de emenda à Constituição (PEC) para a federalização da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) conseguiu as 26 assinaturas necessárias, na manhã dessa segunda-feira (8/7), marcando o início formal de sua tramitação na Assembleia Legislativa. Com o número mínimo de subscrições alcançado, o texto será agora oficialmente recebido em plenário para os próximos trâmites.

“Beija mão” de Minas



Na corrida para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União-BA) tem intensificado suas ações nos bastidores, com um foco particular nos deputados de Minas Gerais. Ele tem se reunido com parlamentares mineiros para angariar o apoio necessário e apresentar sua visão para o futuro da Câmara.



Ministra das mulheres



A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participará do seminário "Políticas públicas para as mulheres nos municípios", nesta terça-feira (9/07), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

