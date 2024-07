Janja, a primeira-dama, com orixás do Candomblé

O jornal Folha de S.Paulo não noticiou que a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, recorreu ao candomblé para reduzir o valor do dólar no país. Desde pelo menos 3 de julho de 2024, a imagem da suposta reportagem foi compartilhada nas redes sociais em publicações que acumulam mais de 11,3 mil interações. Mas o diário negou a autoria do texto. A notícia verdadeira, usada como base para a montagem, ainda pode ser encontrada no site da Folha de S.Paulo.

"Janja encomenda ritual de candomblé para reduzir dólar, diz assessor do PT", lê-se no título supostamente publicado na coluna do jornalista Fábio Zanini, no jornal Folha de S.Paulo. A imagem circula no Facebook, no X e no Instagram.

Logo abaixo da manchete, há também um subtítulo:"Presidente do partido diz que primeira-dama é ‘referência na luta por mais mulheres nos espaços públicos’".

Uma busca por esse exato subtítulo, entre aspas, no Google, localizou anotícia publicada no site do jornal, porém com outra manchete: "PT quer participação de Janja para reforçar candidaturas de mulheres nas eleições".

Todos os demais elementos da página correspondem aos da imagem viral:

Uma pesquisa dentro do site da Folha de S.Paulo com os termos "Janja" e "candomblé" não trouxe nenhuma notícia semelhante. Uma consulta à plataforma Wayback Machine, que armazena versões antigas de páginas na internet, também não mostrou nenhuma URL publicada pelo Painel da Folha com os termos correspondentes.

Em 3 de julho, o veículo negou que tivesse publicado o conteúdo e ressaltou que, segundo a assessoria de imprensa do PT e da primeira-dama, a mensagem do título é igualmente falsa.

Coluna Painel, da Folha, não publicou que Janja recorreu ao candomblé para reduzir dólar

https://t.co/XvNjtbfyPp

— Folha de S.Paulo (@folha)

July 3, 2024

Montagens como essa podem ser feitas alterando o código HTML de uma página. Esse tipo de manipulação só é capaz de modificar o que é exibido no computador da pessoa que a realizou, mas é o suficiente para que seja feita uma captura de tela e, assim, difundir conteúdos falsos.

A montagem circulou em um contexto dedesvalorizaçãodo real frente ao dólar no final de junho. No dia 4 de julho, porém, a moeda norte-americana apresentou umaquedaapós o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciar umcorte de R$ 25,9 bilhõesno orçamento.

O AFP Checamos já verificou umconteúdo falsorelacionado à primeira-dama e outra religião de matriz africana, a umbanda.

Referências

Notícia verdadeira publicada pelo site Folha de S.Paulo

Texto da Folha de S.Paulo desmentindo a suposta manchete