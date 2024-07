O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) - atualmente, presidente do Brasil em exercício - afirmou, nesta terça-feira (9/7), que as divergências entre os governos de Brasil e Argentina não afetam as relações comerciais entre os dois países.

Durante o final de semana, o presidente da Argentina, Javier Milei, esteve na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), que aconteceu em Santa Catarina. Ao lado dele, estava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





"São relações de Estado. O mau gosto do Milei é assunto dele. Temos que fortalecer as relações de Estado", afirmou Alckmin.





Milei não participou da reunião de cúpula do Mercosul, realizada na segunda-feira (8) no Paraguai. Lula, que esteve no encontro, disse que a ausência do argentino foi uma "bobagem imensa". O presidente brasileiro também criticou o "nacionalismo arcaico e isolacionista" e o resgate de "experiências ultraliberais que apenas agravam desigualdades na nossa região".





O presidente brasileiro e o presidente argentino nunca tiveram uma reunião bilateral, estão em campos ideológicos opostos e trocam farpas desde o ano passado, quando Milei foi eleito ao derrotar o então presidente Alberto Fernández, apoiado por Lula.