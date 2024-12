Farmacêutica anuncia investimento de R$ 500 milhões em Montes Claros

A empresa farmacêutica Novo Nordisk anunciou um investimento de R$ 500 milhões em uma nova linha de produção na fábrica situada em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais. O anúncio foi realizado na sede do Governo de Minas Gerais e contempla a ampliação da produção de enzimas, como enteroquinase e ALP, utilizadas na fabricação de outros medicamentos na Dinamarca, país-sede da empresa. A informação foi antecipada pelo Estado de Minas.

O investimento, feito com recursos próprios, prevê a criação de 400 empregos indiretos durante a fase de construção e 40 empregos diretos na operação, quando a expansão entrar em funcionamento. O início das obras está previsto para janeiro de 2025, com conclusão em janeiro de 2026. Na sequência, serão realizadas as etapas de teste e validação, e a produção está programada para começar em 2027.

A produção dessas enzimas será triplicada, sendo a unidade de Montes Claros a única fornecedora desses componentes para a Novo Nordisk, na Dinamarca, que também planeja ampliar sua produção. A enteroquinase é essencial na fabricação de medicamentos análogos do GLP-1 – Ozempic, Wegovy e Rybelsus – utilizados no tratamento de doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Já a enzima ALP é empregada na produção do ingrediente farmacêutico ativo da insulina.

De acordo com Reinaldo Costa, vice-presidente corporativo da Novo Nordisk em Montes Claros, esse investimento reafirma o compromisso da empresa com o Brasil e Minas Gerais. Além disso, a expansão da produção é um passo estratégico para atender à crescente demanda global por tratamentos inovadores de doenças crônicas, como obesidade e diabetes.

Fernando Passalio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, destacou a relevância do investimento para Montes Claros e para o estado: “A Novo Nordisk é uma empresa parceira, que compartilha conosco este momento próspero e, mais uma vez, está gerando oportunidades para a região do Norte de Minas. Além de ser líder mundial na área de saúde, a multinacional também demonstra sua responsabilidade com o futuro, por meio do uso de energia renovável, e, para isso, está no lugar certo.” Ele acrescentou que a região receberá investimentos de outras empresas em breve.

Outros investimentos em Montes Claros

Esse foi o segundo anúncio de investimento da Novo Nordisk em Montes Claros neste ano. O primeiro, no valor de R$ 864 milhões, foi feito em outubro para melhorias de processo e modernização da fábrica. A unidade é a maior fabricante de insulina da América Latina e realiza todo o processo de produção de diferentes tipos de insulina, desde o recebimento do API (ingrediente farmacêutico ativo), passando pelas etapas de fabricação, até o envase, embalagem e envio para centros de distribuição e varejistas.

Cerca de 25% da insulina produzida globalmente pela Novo Nordisk é fabricada na unidade de Montes Claros, representando 12% do consumo mundial. A insulina exportada pelo Brasil pela empresa equivale a 25% de todas as exportações farmacêuticas nacionais. Além disso, mais de 70% da insulina fornecida ao Sistema Único de Saúde (SUS) é produzida pela Novo Nordisk, atendendo a mais de 4,3 milhões de brasileiros com diabetes anualmente. Entre as enzimas exportadas para a Dinamarca, a enteroquinase é produzida em Montes Claros desde 2021, enquanto a ALP é fabricada desde 2008.

Outro investimento da Novo Nordisk, uma parceria de R$ 245 milhões com a Elétron Energy, prevê a construção de um parque solar para suprir 100% do consumo energético da empresa. Com capacidade para gerar 90 megawatts-hora (MWh), o projeto deve entrar em operação no início de 2025, ostentando o selo Global Clean Energy I-REC, concedido apenas a empresas que comprovam o uso de fontes de energia renovável.

“É um anúncio muito expressivo para Minas Gerais e especialmente para o Norte do estado. A ampliação, com o investimento de R$ 500 milhões na nova linha da Novo Nordisk, transforma Montes Claros e região em um dos principais polos de produção farmacêutica do país. Isso também contribui para as exportações, já que boa parte dessa produção é voltada ao mercado externo. É um passo significativo para Minas Gerais, que caminha para alcançar meio trilhão em investimentos privados e a marca de um milhão de empregos até 2025”, avaliou Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Também participaram do anúncio: Marco Aurélio Pereira, diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde; Gil Pereira, deputado estadual; Eva Pedersen, embaixadora da Dinamarca no Brasil; e Guilherme Guimarães, vice-prefeito de Montes Claros, eleito prefeito a partir de 2025.

Fernando Passalio destacou que, além do sucesso na mineração, o estado busca liderar o processo de transição energética, com foco em minerais críticos como terras raras, lítio e nióbio.

“Também temos atraído investimentos em energia solar. Hoje, 20% da energia solar do Brasil é gerada em Minas Gerais, principalmente na Região Norte do estado. Estamos buscando mais produtores automobilísticos para fortalecer essa cadeia. Hoje de manhã, estivemos na Midea, em Pouso Alegre, que atraímos há um ano, para produzir refrigeradores e máquinas de lavar. Estamos buscando a diversificação da nossa economia. Temos o ‘Minas’, mas também temos o ‘Gerais’, e é isso que estamos buscando para garantir maior diversidade econômica e reduzir a dependência do minério”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.