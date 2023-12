A empresa farmacêutica Novo Nordisk investe na ampliação de sua unidade em Montes Claros, a maior fábrica de insulina da América Latina. Até 2025, o grupo, de capital dinarmaquês, deverá investir R$ 1 bilhão nas obras de expansão na planta da cidade do Norte de Minas. Para isso, receberá incentivos do município com a isenção de tributos.

A informação foi divulgada pela prefeitura de Montes Claros, que destacou que o projeto de expansão da Novo Nordisk foi avaliado, neste mês, em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Município.

Procurada pela reportagem do Estado de Minas, por meio de nota, a indústria dinamarquesa informou que “encontra-se em fase de estudos e análises internas de projetos, os quais não apresentam definição de ações que podem vir a ser realizadas e nem em que momento”.

“Reiteramos que a Novo Nordisk compromete-se a divulgar, em caso de aprovações e validações internas, os diversos aspectos do projeto (sociais, econômicos e ambientais), seguindo sua missão de impulsionar mudanças para o desenvolvimento da sociedade e a ampliação do acesso a seus medicamentos”, completa a nota.

Por outro lado, a prefeitura de Montes Claros informou que os integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social aprovaram os “termos solicitados pela empresa dinamarquesa, que pretende ampliar suas instalações nos próximos anos”.

“Dentre os termos analisados, estão a concessão de incentivos fiscais para tributos como Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e taxas municipais, além de isenção de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre serviços prestados e serviços tomados pelo período de 10 anos. A proposta agora seguirá o processo que só terá sua conclusão após aprovação da câmara municipal”, divulgou a Prefeitura.

O presidente do Conselho e secretário de Desenvolvimento Econômico da prefeitura, Edilson Torquato, ressaltou a importância da empresa para o município. “É notório o desenvolvimento de Montes Claros e do Norte de Minas a partir da instalação da Novo Nordisk. É uma empresa que gera muitos benefícios para o nosso povo”, destacou.

Conforme divulgou o Estado de Minas, A Novo Nordisk já investiu cerca de R$ 150 milhões em projetos de melhoria e inovações em sua fábrica de Montes Claros nos últimos cinco anos. A unidade mineira se consolida como a segunda maior fábrica da multinacional fora da Dinamarca, sendo também a maior produtora de insulina da América Latina.

A multinacional está comemorando um século de fundação neste ano. Com fábricas em nove países, a Novo Nordisk produz 50% da insulina consumida no mundo. A unidade da empresa no Norte de Minas produz 12% da insulina consumida no planeta, exportando para 70 países.

Também é responsável por 25% do medicamento produzido pela companhia, que comercializa seus produtos em 170 nações, assistindo cerca de 34 milhões de pessoas portadoras da diabetes.

O grupo também está celebrando 20 anos de operação em Minas Gerais. A Novo Nordisk iniciou suas atividades em Montes Claros em 2003, quando adquiriu a antiga Biobrás, que contava com 280 empregados. A planta foi reestruturada e reinaugurada em 2007.