O Procon da Assembleia Legislativa listou recomendações para que os consumidores tenham um consumo consciente neste Natal. As dicas são do coordenador, Marcelo Barbosa, por meio do podcast da Rádio Assembleia. Confira:



“Em primeiro lugar, precisamos tomar consciência e refletir sobre os nossos hábitos consumistas, sobre as reais necessidades e as consequências que eles podem causar. Então, verificar a real necessidade da aquisição de um produto, verificar a situação do seu desperdício, com relação ao seu descarte, com relação aos recursos naturais”, aponta.



Compras virtuais

O coordenador diz que essas são características importantes que refletem diretamente no consumo consciente. E uma prática que o consumidor deve ter é a de educação financeira. “Fazer a planilha de gastos, verificar aquilo que você recebe e o que de fato gasta, para ver se tem para aquelas compras. Se você está precisando de fato adquirir aquele produto ou se você pode esperar um outro momento. Isso tudo é educação financeira. Em resumo, o consumidor não pode gastar mais do que ganha”, destaca.



Nesta época do ano, as compras são intensas e o consumidor está adquirindo o hábito de fazer as compras pela internet. Por isso, Marcelo lista quais são os cuidados, especialmente nas compras virtuais:



“Nós temos três dicas importantes para o consumidor: a primeira delas é que os golpes normalmente acontecem por atração aos preços anunciados, e esses preços anunciados normalmente são preços muito abaixo do preço de mercado”, explica.

A segunda dica, apontada pelo coordenador, é a de que as pessoas não cliquem nos links que são encaminhados pelas redes sociais, pelo WhatsApp ou por e-mail. Porque essas ofertas, que são encaminhadas pelos links, possibilitam a abertura de uma página que pode não ser a página verdadeira.

“Então, se o consumidor tem interesse em fazer uma compra pelo comércio eletrônico, ou baixa o aplicativo oficial daquela empresa no seu celular ou digita o endereço eletrônico oficial da empresa”, diz.



Formas de pagamento



A última dica de Marcelo é ficar de olho nas formas de pagamentos. Caso o pagamento utilizado seja apenas PIX, transferência ou boleto bancário, o coordenador recomenda que não seja feita a compra.



“Procure empresas que oferecem como forma de pagamento os cartões de crédito e de débito. Porque, através desses cartões das instituições bancárias, nós conseguimos ter acesso mais fácil ao fornecedor, caso aconteça algum problema nessa compra”, aponta.



Demora na entrega



Marcelo lembra que outro problema que pode acontecer é a demora na entrega do produto. “Imprima, fotografe, documente qual é o prazo de entrega do produto combinado com a empresa. Porque, se ela não entregar o produto dentro do prazo, o consumidor tem direito, inclusive, a rescindir o contrato e ter o seu dinheiro de volta”, termina.