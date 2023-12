Uma quadrilha especializada em aplicar golpes em plataformas de apostas esportivas foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20). Foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, sendo apreendidos veículos, documentos, celulares e notebooks - R$ 18 milhões foram sequestrados das contas dos suspeitos pela Justiça.

Segundo a instituição, o grupo prometia aos investidores ganhos muito acima do mercado, entre 6% e 10%, convencendo as vítimas a apostarem na empresa. Os suspeitos, que são influenciadores digitais, afirmavam que qualquer quantia investida tinha retorno garantido. O dinheiro investido pelas vítimas era depositado diretamente na conta bancária pessoal do líder da organização.

Os influenciadores se apresentavam como “tipsters esportivos”, mas recebiam as quantias em dinheiro e ostentavam uma vida de luxo, segundo a Polícia Civil.

Leia também: Homem tenta subornar policiais com R$ 10 mil ao ser pego com drogas

Estima-se que cerca de 200 vítimas tenham sido lesadas pelo grupo criminoso, que movimentou mais de R$ 30 milhões em 2022.

“Eles faziam postagens com carros importados, mansões em condomínio e viagens internacionais para dar a impressão aos clientes que o negócio era seguro e o lucro garantido. O proprietário da empresa chegou a realizar uma festa de casamento na Grécia”, disse a delegada Marina Pacheco.

O material apreendido vai ser utilizado na sequência das investigações. Até o momento ninguém foi preso.