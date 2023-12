Um homem tentou subornar policias militares com R$ 10 mil ao ser pego transportando drogas. O caso aconteceu, na tarde dessa terça-feira (19/12), durante uma blitz de rotina na Av. Alvarenga Peixoto, no bairro Amazonas, Contagem, na Grande BH. Os policiais avistaram um veículo HB20, da cor branca, dando ré e tentando fugir do local ao avistarem a operação.

Assim começou a perseguição em alta velocidade. O infrator começou a arremessar objetos para fora do carro durante a fuga. Ao alcançarem o veículo, os militares logo perceberam um forte odor de maconha vindo do veículo.

Para se justificar o suspeito alegou que era usuário de drogas. Os policiais localizaram os objetos jogados para fora do carro. Dentre eles havia sacos de maconha e um celular, que ainda estava desbloqueado. Em defesa, o suspeito alegou que os objetos não eram dele.

Entretanto, ao vasculhar o celular, os policiais descobriram diversos comprovantes PIX em nome do infrator, bem como vídeos e fotos manipulando drogas e dinheiro. Sem ter como negar, o homem disse que não poderia ser preso e ofereceu aos militares R$ 10 mil e as drogas para que fosse liberado.

Os policiais fingiram aceitar a proposta. Com isso, deslocaram até a residência do suspeito, onde estava o dinheiro. Ao chegarem no local, a esposa do homem recebeu os policiais e pediu para esperarem na porta. Depois de um tempo retornou com a quantia e uma barra de maconha.

Leia também: Policiais rodoviários que praticaram corrupção por 10 anos em Minas são condenados

Diante dos fatos e mediante o estado de flagrante foi dado voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, tentativa de suborno e direção perigosa, ao homem. Além disso, os policiais chamaram um cão farejador para localizar mais drogas e dinheiro na residência. Os presos ficaram muitos exaltados sendo necessário o uso de algemas para acalmar os ânimos.