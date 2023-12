Trânsito no bairro Vila da Serra ficou intenso com o acidente

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus complica o trânsito no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (20).

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a batida aconteceu na Avenida Luiz Paulo Franco, próximo ao trevo do BH Shopping. A motociclista, de 39 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste.

O acidente refletiu no trânsito da região. Todas as vias de acesso ao bairro, inclusive a BR-040, ficaram com movimento intenso. O trânsito ficou em uma faixa na Avenida Raja Gabaglia, com impactos também na Avenida Barão Homem de Melo.

Segundo a BHTrans, o trecho foi liberado por volta das 12h40.