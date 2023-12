Com a chegada do período de fim de ano, muitas pessoas procuram o local ideal para comprar o presente do amigo oculto de trabalho ou até mesmo do familiar para o Natal. Com isso, os riscos dos consumidores serem vítimas de golpes, principalmente envolvendo o cartão de crédito, aumentam.

Pensando na atuação dos criminosos nessas situações, a Polícia Militar de Minas Gerais dá algumas dicas para a população evitar maiores problemas.

O consumidor deve estar atento desde o primeiro momento quando vai fazer uma compra. É necessário sempre verificar o valor do pagamento na máquina antes de realizar o pagamento.

A PM também alerta para que os consumidores não façam pagamentos em máquinas que estejam com defeito ou com o visor quebrado.

Veja outras dicas: