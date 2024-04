Após um ano e três meses do segundo mandato, o governador Romeu Zema (Novo) é aprovado por 62% dos mineiros. De acordo com levantamento do Genial/Quaest, divulgado nesta quinta-feira (11/4), a taxa de desaprovação do governador mineiro é de 31%. E 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Há cerca de um ano, a aprovação do governador era de 59% e a desaprovação, 32%. Ainda segundo o levantamento, o desempenho de Romeu Zema é avaliado como "positivo" para 41% dos entrevistados; regular para 34%; e negativo para 18%. Os participantes que não responderam ou não souberam responder correspondem a 7%.

Economia mineira

De acordo com a pesquisa, a economia de Minas Gerais está melhor para 22% dos mineiros, levando em consideração os últimos doze meses. O índice é levemente inferior à avaliação sobre a economia nacional, em que o índice é de 23%.

Para 44%, a situação economia do estado ficou igual, contra 28% na avaliação nacional. Para 30% a situação piorou, contra 45% na avaliação nacional.

Educação é bem avaliada

A área de atuação mais bem avaliada da gestão Zema é a de "Educação", com 51% de aprovação, seguido das área de "Geração de emprego e renda" e "Segurança pública", ambas com avaliação positiva de 43%.

"Habitação" é avaliado positivamente por 40% dos entrevistados, enquanto "Saúde", 39%. As piores avaliações do governo Zema se referem a "Infraestrutura e mobilidade" e "Transporte público", com avaliação positiva de 34%.





Melhor ou pior

Ainda segundo a pesquisa, a percepção para 43% dos mineiros é de que o estado está igual, enquanto para 36% dos entrevistados está melhorando. 19% dos eleitores acreditam que o estado está "piorando". Neste questionamento, apenas 2% dos entrevistadores não souberam ou não responderam.

De acordo com o levantamento, para 58% dos mineiros Minas Gerais está melhor do que outros estados. 26% discordam do posicionamento e acreditam que o estado está pior.

33% dos entrevistados relatam que têm ouvido mais notícias positivas do que negativas sobre o governo estadual, enquanto 39% dizem que não têm visto notícias e 25% informam ouvir mais notícias negativas.



Pesquisa

A Quaest fez 1.506 entrevistas presenciais entre os dias 04 e 07 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.